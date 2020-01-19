МИД РФ предупредил о провокаторах, которые могут сорвать перемирие в Ливии

Берлин, 19 января. В Ливии есть провокаторы, желающие сорвать перемирие, но у ливийских руководителей должно хватить воли соблюдать его. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

«Есть провокаторы, которые хотят сорвать (перемирие в Ливии. — Прим. ФАН), но, я думаю, что у серьезных ливийских руководителей хватит воли и возможности соблюдать прекращение огня, налаживать политический диалог, который, как мы считаем, должен носить инклюзивный характер с участием всех лиц», — сказал дипломат.

Он отметил, что режим прекращения огня в Ливии в целом соблюдается, несмотря на немногочисленные и незначительные нарушения.

Перемирие в Ливии установилось в полночь 12 января. Оно стало возможным после встречи в Стамбуле 8 января президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Тема ливийского урегулирования стала одной из основных на переговорах лидеров, которые предложили ввести в африканской стране режим прекращения огня.

Инициатива о бессрочном перемирии была поддержана лидерами основных противоборствующих внутри Ливии сил: премьером так называемого Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

19 января в Берлине проходит новая сессия переговоров по Ливии, на которую приглашены представители России, США, Турции, Египта, Евросоюза, ООН, а также стороны ливийского конфликта.