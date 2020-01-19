Томас Маркл обвинил дочь и зятя в обесценивании британской короны

Лондон, 19 января. Отец Меган Маркл считает, что его дочь вместе с супругом наносят ущерб престижу британской короны. Принц Гарри и Меган отказались от королевских привилегий, чем навлекли на себя критику родителя. Свою точку зрения Томас Маркл высказал в эфире британского 5 канала.

Ранее принц Гарри с супругой заявили, что хотят финансовой независимости от британской короны и не будут следовать традиционным королевским протоколам.

Маркл-отец считает, что супружеской парой могут двигать меркантильные побуждения. Он сказал, что своим поведением они разрушают и обесценивают институт монархии в Британии.

По его словам, когда пара поженилась, исполнение королевских традиций должно было стать обязательной частью их жизни. Он выразил мнение, что они поступают глупо, когда пытаются нивелировать принципы одного из величайших институтов, который когда-либо существовал.

Отметим, что у Томаса Маркла достаточно непростые отношения с дочерью. Меган не общается с отцом с момента ее бракосочетания в мае 2018 года. По словам Томаса, раньше у него была возможность созваниваться с дочерью, но после его фразы о том, что пребывание в королевской семье накладывает на Меган отпечаток, дочь отключила все телефоны.

Ранее ФАН сообщал, что Букингемский дворец сделал заявление о том, что принц Гарри и и его супруга Меган лишатся титулов Его и Ее высочества. Кроме того, они не будут исполнять официальные обязанности членов королевской семьи.