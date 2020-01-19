МИД РФ планирует неоднократные контакты с Хафтаром

Берлин, 19 января. МИД РФ планирует неоднократные контакты с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом рассказал замглавы ведомства, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Дипломат уточнил, что конкретных договоренностей по визиту фельдмаршала в Москву пока нет, однако российская сторона постоянно находится с ним в контакте. Богданов напомнил, что Хафтар неоднократно приезжал в российскую столицу, и выразил уверенность — такие визиты продолжатся.

Замглавы МИД РФ сомневается, что командующий ЛНА посетит Москву до конца января. Однако визиты, по его словам, предвидятся.

«Я думаю, что будет визит, и будут контакты в Москве», — добавил он.

Дипломат уточнил, что еще не встречался с фельдмаршалом в Берлине на международной конференции по Ливии. Он допустил, что поговорит с Хафтаром, если «будет окошко».

Говоря о встрече в Германии, Богданов выразил сомнение, что Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж переговорят на полях конференции.

«В Москве, допустим, они отказались общаться между собой», — обратил он внимание.

В Берлине стартовала международная встреча по Ливии, на которую съехались представители многих стран, например, России, Турции, Франции, Великобритании. Конференция проходит в Ведомстве федерального канцлера.

Этой встрече предшествовали переговоры в Москве 13 января с участием турецкой стороны. Благодаря усилиям России стороны конфликта в Ливии договорились о бессрочном перемирии. Многие эксперты отметили миротворческую роль России, способную усадить за стол переговоров непримиримых противников.

Известно, что подготовка итогового документа конференции по Ливии в Берлине уже завершена. Проект предусматривает создание четырех технических групп, которые будут заниматься реализацией решений международной встречи в Германии.