Радикалы и антифашисты схлестнулись на митинге в центре Киева

Киев, 19 января. Украинские антифашисты и националисты схлестнулись на акции в центре Киева в воскресенье, 19 января. В результате инцидента были задержаны 11 радикалов.

В Киеве на Михайловской площади состоялась антифашистская акция в память об адвокате Станиславе Маркелове, он был убит в 2009 году радикалами. Собравшиеся выступали с требованием расформировать батальон «Азов» и расследовать нападения радикалов.

Всего на мероприятие пришло около 20 представителей антифашистского движения. Безопасность обеспечивали порядки 20 сотрудников украинской полиции.

Другую же сторону площади заняли националисты. Молодые люди лет 17 в балаклавах выкрикивали провокационные реплики в адрес собравшихся на акцию. На видео попал момент, как радикал с закрытым лицом стал демонстрировать агрессию в адрес прохожей.

В итоге, радикалы прорвали оцепление полиции и стали закидывать антифашистов яйцами. Сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро предотвратить столкновение. Полиция задержала 11 радикалов.

Ранее украинские националисты провели традиционное шествие по случаю дня рождения пособника гитлеровской Германии Степана Бандеры. Участники марша проследовали от парка имени поэта Тараса Шевченко к Киевской государственной администрации.