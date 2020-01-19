Италия пытается заработать авторитет на международной арене за счет ливийского кризиса

Берлин, 19 января. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сразу после прибытия на конференцию в Берлин пригласил противоборствующие стороны продолжить обсуждение урегулирования конфликта на итальянской площадке.

Дипломат, невзирая на опасения политологов и других экспертов, убежден, что переговоры на немецкой площадке завершатся успешно. Впрочем, на правду это мало похоже. Ведь в обсуждении вопроса принимают участие не столько стороны конфликта, сколько заинтересованные в его эскалации страны и организации.

«Берлинская конференция станет важной отправной точкой. Сегодня мы установим рамки, а в ближайшие дни необходимо довести до конца конкретные инициативы по достижению прекращения огня, диалогу между сторонами и блокированию поступления оружия в страну», — заявил глава МИД Италии.

И это не единственный промах Ди Майо, который, видимо, забыл о несостоятельности переговоров ЛНА и ПНС, прошедших на итальянской площадке. В ноябре 2018 года Италия принимала противоборствующие стороны в Палермо. Фельдмаршал Халифа Хафтар и премьер-министр так называемого ПНС Ливии Файез Саррадж прибыли на встречу и даже пожали руки. Однако ни к чему так и не пришли. В итоговом коммюнике не прозвучало ни одного предложения по урегулированию ливийского кризиса.

По завершении встречи ЛНА продолжила вести контртеррористическую операцию, а ПНС — платить джихадистам из государственного бюджета страны зарплату. Тем не менее, желая заработать политические очки на межливийском кризисе, Италия не оставляет попытки перетянуть на себя «продолжение реализации политического процесса», как выразился Ди Майо.

Единственное, что может объяснить самонадеянность Италии — ностальгия по колониям в Ливии и желание поднять авторитет на международной арене, присвоив заслуги Москвы в урегулировании конфликта. Но, скорее всего, ливийцы не испытывают ностальгии по итальянскому геноциду. Как и нынешние мигранты, вздрагивающие от имени главы МВД Италии Маттео Сальвини, который принял жестокие меры по отношению к ним.

Начиная с 2015-го и вплоть до 2019 года главнокомандующий ЛНА Хафтар неоднократно встречался с премьер-министром Сарраджем. Ни одни из этих переговоров не увенчались успехом, пока 8 января 2020 года президент России Владимир Путин не приехал в Стамбул, чтобы обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом происходящее в Ливии.

Спустя несколько дней, 12-го января при посредничестве Кремля ЛНА и так называемое ПНС Ливии устанавливают режим прекращения огня. И уже 13 января состоялась единственная эффективная встреча, в которой участвовали представители РФ, Турции и конфликтующих сторон Ливии. Глава МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу встретили турецкую делегацию во главе с Мевлютом Чавушоглу и делегации от противоборствующих сторон: Ливийской национальной армии, возглавляемой Халифой Хафтаром и так называемого Правительства нацсогласия, представляемого Файезем Сарраджем.

Сегодня, 19 января, в Берлине проходит конференция, посвященная ливийскому конфликту. Не в пример переговорам о перемирии на российской площадке, на мероприятие пригласили множество представителей разных стран и организаций, которые не сохраняют нейтралитет, открыто симпатизируют боевикам ПНС и преследуют собственные интересы в усугублении ситуации.

Более того, организаторы не пригласили на обсуждение единственного легитимного представителя гражданской власти в Ливии Агилу Салеха Исса, который руководит Палатой Представителей. А Хафтар и Саррадж, хоть и числятся в списке участников, не участвовали в разработке итогового коммюнике, в отличие от других, не имеющих прямого отношения к конфликту и преследующих свои алчные интересы в Ливии сторон.