Москвичи просят распустить Совет депутатов Якиманки из-за «яблочников»

В управе столичного района Якиманка назревает скандал. На предновогоднем собрании семь из девяти муниципальных депутатов (все — члены партии «Яблоко») вынесли главе вотум недоверия. По их мнению, за почти два года работы Елена Макарова обманула ожидания районного Совета депутатов по благоустройству, капитальному ремонту, точечной застройке, ремонту жилья для ветеранов.

Решение о выражении недоверия Совет депутатов направил мэру столицы Сергею Собянину. Как отмечается в документе, управа отказывается рассматривать предложения Совета депутатов и реализовывать уже ранее согласованные, «что привело к практическому отсутствию благоустройства в районе Якиманка».

«Отсутствие компромиссной позиции в интересах жителей по распределению помещений для организаций, осуществляющих досуговую деятельность в районе, что привело к простою помещений на ул. Большой Якиманке, д. 27, ул. Донской, д. 6, стр. 2, и 3-м Кадашевском переулке, д. 6/13, стр. 1», — озвучил одну из претензий глава МО Якиманка г. Москвы Андрей Морев.

О работе районных властей лучше всего знают местные жители. С ними на встречу отправилась съемочная группа Федерального агентства новостей — по адресам, которые озвучили депутаты. Смотрите наш видеорепортаж.

«Целый год висят шарфы детей, которые бывали здесь, в надежде, что они вернутся. Мы ждем своих маленьких посетителей», — показывает раздевалку руководитель ТОС «ТО «Якиманка-1» Ангелина Иванова.

Еще год назад досуговый центр на ул. Большой Якиманке, 27, был местом притяжения детей, родителей и стариков со всего района. В просторном зале каждые выходные проходили концерты и посиделки, встречи с главой управы. В творческих мастерских рисовали, лепили из глины, разучивали песни.

«Здесь были индийские танцы, концерты проходили, бальные танцы, у нас дети были в восторге!» — говорит жительница района Елена Сергейчева.

Раздолье закончилось в августе 2018 года. Тогда конкурс на использование помещения на Большой Якиманке выиграло ТОС «Якиманка», но решение конкурсной комиссии Совет депутатов во главе с Андреем Моревым решил не утверждать. Вместо этого депутат назначил победителем аффилированную с ним организацию, утверждают москвичи.

«Собрались и открытым голосованием переставили нас на последнее место, а организацию, которая только что была создана, фонд «Дорога в жизнь», почему-то переставили на первое место, весело так провели. После чего мы подали в суд. Он постановил передать это помещение нам, собраться депутатам и принять решение в пользу нас», — поясняет руководитель ТОС «ТО «Якиманка-1».

Теперь центр закрыт. Единственный посетитель — пенсионерка Ангелина Иванова — присматривает за имуществом.

«Они игнорировали это решение суда, после чего префект передал помещение в департамент имущества, забрал у управы и отдал ГБУ «Центр», мы с ним судимся», — говорит она.

Под Новый год район собирался здесь на «Елку» — праздник не только для детей, но и для стариков и ветеранов.

«Представляете, какое удовольствие пожилым людям прийти, много лет подарочки были всегда, возле елки танцевали всегда! Они сказали: «Все, хватит, никаких «Елок» для стариков, обойдутся». И в общем, ни для стариков, ни для детей, ни для кого нет. Это «Яблоко». Они с самого начала себя так вели», — заявила жительница дома №3 по Ленинскому проспекту Нина Борткевич.

Раньше дворы активно благоустраивали, детские, спортивные площадки и подъезды ремонтировали, а в последние два года благоустройство Якиманки и вправду застыло на месте. Только вовсе не из-за главы управы, говорят москвичи. Проблемы посыпались после того, как в сентябре 2017 года в районе пришли к власти девять муниципальных депутатов, восемь из которых — представители партии «Яблоко», объясняют жители столицы.

Так, два года назад дом №28, к.1, по ул. Большой Полянке попал в столичную программу «Наша улица». Вскоре депутаты сообщили, что передумали выделять средства.

«Наши депутаты посчитали, что слишком дорогая программа, им в ней что-то не нравилось, их не интересовало мнение жителей, что они уже поучаствовали в этом процессе, оставили свои голоса, все согласовали. Я лично ходила к Мореву Андрею Зиновьевичу. Он сказал, что не знает и это не в его компетенции», — рассказала член совета дома Лариса Шлыкова.

По словам жителей, депутат был обязан согласовать работы, но намеренно их обманул.

«Морев сказал: «Ну да, извините, это был мой вопрос, я вас обманул». То есть, понимаете, человек сам признался, потому что ему деваться было некуда, это его прямая обязанность — с нами вместе все подписать», — сказала член совета дома Елена Сергейчева.

С огромного здания на 400 квартир в прошлом году несколько раз падали ветхие стеклянные экраны лоджий. К счастью, обошлось без жертв. Жителям пришлось подать заявку на участие в другой программе по капитальному ремонту.

«Мы не знали, что от подписи депутатов так много зависит. Десять лет мы работали вместе с главой управы, жилищником, депутатами и всегда решали вопросы открыто, спокойно, в рабочем порядке», — отметила Лариса Шлыкова.

Глава управы и оппозиционные депутаты не могут найти общий язык. Елена Макарова считает, что последние целенаправленно блокируют важные для района решения.

«В прошлом году мы вернули 1,9 млн в бюджет города из 2,3 млн, потому что депутаты не согласовали нам выделение средств на нужды жителей. В этом году с горем пополам один миллион мы могли согласовать с ними», — сообщила корреспонденту ФАН глава управы района.

Капитальный ремонт дома №3 по Ленинскому проспекту москвичам тоже пришлось буквально «выбивать» у Совета депутатов.

«Если бы не помощь префектуры и управы, мы бы ничего не добились. Я вам точно могу сказать. Я задала вопрос: почему вы лезете во все эти моменты, когда все согласовано до вас специалистами, которым положено это делать? На что мне ответил Андрей Зиновьевич, что у них есть свой архитектор, который видит, что это неправильно», — говорит член совета дома №3 по Ленинскому проспекту Татьяна Калинина.

По словам Нины Борткевич, депутат сразу заявил жильцам, что ремонта у них не будет.

«Отошел в сторону и сказал: «Пока мы здесь, три года нас еще потерпите». Его слова, — сказала она. — Мы бы хотели, чтобы вообще убрали этих «яблочников». Какие-то перевыборы сделали. Если еще три года нам с ними мучиться, ну невозможно!»

Как отметил член совета ветеранов района Якиманка Виктор Абалаков, депутаты должны работать в одной связке и с управой, общественными организациями, и с жителями.

Ул. Донская, д.6, стр.1, — на первом этаже жилого дома пустует военно-спортивный клуб для подростков. Здесь еще с советских времен проходили реабилитацию школьники, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Раффи Мкртычян попал в клуб, когда ему было десять лет. Из трудного подростка школьник превратился в заядлого боксера.

«Мы здесь занимались, и это было очень круто. Был намного увереннее в себе, это очень помогало в переходном периоде, и сейчас грустно, что этого больше нет», — говорит корреспонденту ФАН ученик 11-го класса московской школы №1799.

Студент первого курса Московского финансово-юридического университета Андрей Сазонов вспоминает времена, когда приходил сюда заниматься армейским рукопашным боем.

«Вот наши жилеты, в которых мы занимались, здесь лапы для отработки ударов, а здесь наши перчатки. И мы всем этим пользовались во время занятий», — показывает спортивную экипировку молодой человек.

«Бесплатно?» — спрашивает его корреспондент ФАН.

«Да, здесь все занятия были бесплатными», — отвечает он.

Два года назад досуговый клуб НП «Федерация молодежных общественных правоохранительных объединений» вывезла отсюда все самое ценное.

«Как оказалось, родному району, благодаря нынешним муниципальным депутатам, мы не нужны. А здесь наша организация с 1977 года работает с трудными подростками, потом переквалифицировалась на работу с подростками вообще. Я сам сюда попал в далеком 2004-2005 году, и она стала для меня домом», — переживает руководитель московского отделения федерации Иван Помянский.

История точь-в-точь повторяет ситуацию с ТОС «Якиманка». Федерация победила в конкурсе, но муниципальные депутаты незаконно назначили своих победителей. Суд выигран, но решение не исполнено.

80 подростков в год, 15 секций и кружков — другого такого клуба в Москве больше нет. О том, какая здесь кипела жизнь, напоминают покрывшиеся пылью фотографии и личные вещи.

В компьютерном классе пара пустых столов и старый шкаф. Здесь школьники делали уроки, на административных компьютерах осваивали Adobe Photoshop, CorelDRAW, С++. Отличники подтягивали двоечников. Результат был налицо.

«В конце каждой четверти мы просили воспитанников показывать дневники на проверку. Двоечники постепенно выходили на тройки и четверки. Честно скажу, до пятерок доходили единицы, но на четверках останавливались все!» — смеется Иван Помянский.

В тумбочке покоится огромная стопка грамот и благодарностей бывших воспитанников.

«Очень грустно, слезы наворачиваются на глаза, — говорит Иван, рассматривая награды. — Это память не одного поколения. Многие владельцы этих грамот уже многодетные отцы и матери».

Району клуб нужен, говорит Андрей Сазонов. Однажды в походе его друг порезал руку. Благодаря знаниям, которые молодой человек получил на занятиях, он смог правильно наложить жгут.

«Я вижу, как дети лет 12-13 курят, сидят на лавочке, пьют. Раньше, когда организация была открытой, не было такого. То есть дети могли сюда прийти, и организация помогала найти им свое призвание, они здесь росли и развивались», — сказал он.

Несмотря на решение суда, помещение клуба управе не принадлежит. До вступления постановления в силу оно оказалось в руках третьих лиц. В коридоре корреспондент ФАН наткнулась на дыру в потолке с торчащими из нее проводами и… капающей водой.

«Видимо, нас топят, — констатирует Иван Помянский. — Мы с вами видим лужу, которая поднимается. И, если я не ошибаюсь, это даже похоже на грибок».

Другого выхода, кроме как вывезти имущество, не оставалось, говорит Иван. Префектура Центрального административного округа города Москвы вывела это помещение из собственности управы в тот момент, когда суд наложил на него обеспечительные меры.

«Это незаконно, — уверен Иван Помянский. — Мы продолжаем судиться с муниципальными депутатами».

Съемочная группа ФАН будет следить за развитием событий в районе Якиманка.