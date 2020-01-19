Участники конференции по Ливии не захотели фотографироваться без Путина

Берлин, 19 января. Международная конференция по урегулированию кризиса в Ливии открылась в Берлине в Ведомстве федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В ней участвуют как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента России Владимира Путина.

Перед началом переговоров участники вышли на традиционную церемонию фотографирования. Когда большая часть гостей заняла отведенные места, канцлер Германии Ангела Меркель на правах «хозяйки» мероприятия решила проверить, все ли в порядке, и заметила отсутствие российского лидера.

Президент Франции Эммануэль Макрон увидел смятение Меркель и пришел на помощь. Глава Пятой республики оказался быстрее сотрудников службы протокола и лично пригласил коллегу из России, задержавшегося в кулуарах.

Момент «потери» Путина из поля зрения в своем Twitter опубликовал специальный корреспондент «Комсомольской правды» и журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«А где Путин?»: Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России», — подписал он соответствующий «твит».

«А где Путин?»: Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России pic.twitter.com/XTxmRB39XI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 января 2020 г.





В периоды до и после фотографирования Путин успел коротко переговорить с некоторыми участниками. Российский лидер «на ногах» пообщался с Макроном, обменялся приветствиями с премьер-министрами Великобритании и Италии Борисом Джонсоном и Джузеппе Конте, а также недолго пообщался с госсекретарем США Майком Помпео.

Сколько будут длиться переговоры по ливийскому урегулированию, неизвестно. Ранее сообщалось, что подготовка итогового документа по ним завершена. Источник в Берлине уточнил, что коммюнике предусматривает создание четырех технических групп, которые будут заниматься реализацией решений встречи.

Конференция в столице Германии является продолжением межливийских переговоров, которые состоялись 13 января в Москве.