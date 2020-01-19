Бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Гайдуков умер в 36 лет

Пятигорск, 19 января. Бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков скончался в возрасте 36 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил его друг Сергей Берлизов.

«Его не стало сегодня в час ночи, он болел с сентября 2018 года», — пояснил Берлизов.

В 2018 году врачи диагностировали у Гайдукова лимфобластный лейкоз. Капитан команды КВН «Город Пятигорск» Ольга Картункова объявила сбор средств на лечение Тимура. Позднее он проходил длительное лечение в Москве.

По словам бывшего участника команды «Город Пятигорск» Давида Мелик-Гусейнова, он виделся с Гайдуковым после Нового года, однако уже тогда стало понятно, что это их последняя встреча.

«Но ни слова о проигрыше. Мы строили планы покататься вместе на велосипедах. Надеялись, что новые лекарства чудесным образом помогут», — написал на своей странице в Facebook Мелик-Гусейнов.

Он также добавил, что Гайдуков дал энергию позитива многим людям, делая их счастливыми, «был атомной станцией, и сгорел».

Команда «Город Пятигорск» дебютировала в Высшей лиге КВН в 2011 году. В 2013 году команда заняла первое место в финале КВН. «Город Пятигорск» известен номерами, в которых обыгрываются классические фильмы и мультфильмы. Также участники часто шутили на тему внешности капитана и кавказского колорита.