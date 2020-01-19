Поклонники оценили фигуру Ефимовой на новых фото в купальнике

Москва, 19 января. Российская пловчиха Юлия Ефимова порадовала фанов новыми фото в купальнике. Спортсменка поделилась снимками в своем Instagram.

Восторг у поклонников вызвала стройная фигура спортсменки. Фото были сделаны на одном из американских побережий, где пловчиха проводит свой досуг. Отмечается, что она сопроводила снимок хештегом «пустьвсегдабудетсолнце».

Отмечается, что двукратный серебряный призер Олимпийских игр уже не в первой раз публикует снимки в бикини. Подписчики знаменитой спортсменки оставляют тысячи комментариев под ее публикациями и засыпают «лайками».

Ранее Ефимова в социальных сетях рассказала о матче всех звезд Континентальной хоккейной лиги. Фотография с анонсом предстоящей встречи была сделана в Лос-Анджелесе. На снимке спортсменка позируют возле бассейна, облаченная в спортивную кофту.

Юлия Ефимова трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы, а также заслуженный мастер спорта РФ. Кроме того, на ее счету самое больше количество медалей чемпионатов мира среди российских пловцов.

В прошлом сезоне Всероссийская федерация плавания присудила ей звание — «Лучший спортсмен года».

Ранее ФАН сообщал, что СМИ растиражировали информацию о том, что на пляже в Таиланде якобы «отдыхают» российская актриса Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев. Позже выяснилось, что снимок, который представляли качестве подтверждения данной информации был сделан еще два года назад.