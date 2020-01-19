Донбасс сегодня: донецкий «Террикон» спас военных от гибели, провокация ВСУ сорвана

Донбасс, 19 января. Республиканская система радиоэлектронной борьбы помогла избежать кровавой провокации украинских силовиков. ВСУ ведут обстрелы западной части Донецка. Командиры травят своих подчиненных. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Вооруженные формирования Киева четыре раза за сутки обстреляли населенные пункты Горловка, Старомихайловка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Огонь преимущественно велся из стрелкового оружия, также были задействованы ручные противотанковые гранатометы.

Защитники ДНР сорвали провокацию украинской армии

Украинские войска на Горловском направлении планировали осуществить провокацию, но их планам не суждено было сбыться, заявили корреспонденту Федерального агентства новостей в управлении Народной милиции ДНР. Артиллерийские подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ должны были произвести удары по позициям защитников республики в районе Гольмовского и Зайцево (район Горловки). Для фиксации ответного огня офицеры 74-го Центра информационно-психологических операций, под кураторством которых проходила провокация, задействовали съемочные группы «5 канала» и телеканала «1+1».

С целью корректировки огня в воздух был поднят беспилотный аппарат «Фурия», который был сразу же обнаружен боевым расчетом комплекса радиоэлектронной борьбы дончан «Террикон М2Н». Данный комплекс входит в состав единой системы защиты ДНР «Мантия-АРП». Каналы управления беспилотника были заглушены, а аппарат принудительно приземлили на подконтрольной ДНР территории. Изъятая с цифрового накопителя информация передана в правоохранительные органы республики для приобщения к материалам уголовных дел в отношении украинских командиров.

В Народной милиции ЛНР также отчитались об улове — беспилотник 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Беспилотный аппарат «Фантом» сбит военнослужащими подразделения ПВО армейского корпуса республики в районе села Сокольники при ведении воздушной разведки.

Три вооруженных бойца ВСУ дезертировали с передовой

На почве неуставных отношений в 93-й мехбригаде ВСУ трое военных сбежали с места дислокации подразделения в районе села Кряковка Луганской области, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. После предварительного выяснения причин и обследования мест несения службы беглецов установлено, что последние забрали с собой три автомата Калашникова АК-74 и полные боекомплекты к ним. Командование части организовало поиски дезертиров собственными усилиями без доклада в вышестоящий штаб.

Сотни военных ВСУ в больницах

Неудивительно, что украинские военнослужащие массово бегут из передовых подразделений. То, чем кормят их, зачастую отправляет солдат на больничные койки с жуткими отравлениями. Так, с 1 января текущего года с диагнозами «кишечная инфекция» и «дизентерия» в больницах Луганской области находятся более сотни украинских силовиков.

Причиной такого положения вещей, как правило, становится жадность командиров, продающих «налево» свежие продукты питания. Напомним, что в 2019 году во время одной из проверок комиссия Министерства обороны Украины обнаружила более 160 тысяч просроченных сухпаев и 200 тонн некачественных продуктов. Всем этим «добром» планировалось накормить украинских солдат на передовой.