Родные Заворотнюк набрали в храме святой воды

Москва, 19 января. Родственники известной актрисы Анастасии Заворотнюк набрали на Крещение святую воду в храме поселка Крекшино. Об этом сообщил знакомый семьи.

По его словам, на многолюдной утренней службе родных артистки не было. Муж Заворотнюк Петр Чернышев и ее дочь Анна приехали в храм после нее, когда еще разливали освященную воду.

«Приехали после службы на машине, хотя от их дома пешком идти 10 минут. Видимо, не хотели привлекать внимания и отвечать на вопросы о здоровье Насти», — цитирует его KP.Ru.

Он вспомнил, что однажды близкие звезды признавались — «надеются только на чудо».

«Видимо, святая вода — одно из таких чудес, ведь люди верят в ее целебные свойства», — констатировал источник издания.

Православные христиане 19 января отмечают День Крещения Господня, который наравне с Пасхой является одним из самых древних праздников. Святую воду можно взять в храмах с 18 по 27 января. Считается, что она сохраняет свои свойства в течение года.

По слухам, Заворотнюк уже несколько месяцев борется с тяжелым заболеванием. Первые сообщения о риске для жизни звезды появились в августе 2019 года. СМИ предположили, что медики выявили рак мозга.

Семья актрисы долгое время не давала никаких комментариев, что породило массу разных сплетен в Сети. В конце декабря они в очередной раз попросили оставить артистку в покое и не переходить личные границы звезды.

Ранее стало известно, что сын Заворотнюк Майкл Стрюков впервые навестил ее в больнице. Многих интернет-пользователей это сообщение навело на мысль о том, что состояние звезды телесериала «Моя прекрасная няня» сильно ухудшилось.