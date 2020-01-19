Группа по изменению Конституции РФ проработает механизм общероссийского голосования

Москва, 19 января. Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию России проработает механизм проведения общероссийского референдума. Об этом говорится в заявлении рабочей группы.

Группа, созданная президентом РФ для подготовки изменений в конституцию, планирует проработать механизм общероссийского голосования с учетом инициатив главы государства.

«Нам предстоит выработать и юридически оформить механизм общероссийского голосования по тому пакету законодательных инициатив, которые разработаны как в рамках президентского законопроекта», — говорится в заявлении.

Кроме того, в ближайшее время рабочая группа намерена внести на рассмотрение Госдумы свои предложения по данному вопросу.

«Не затягивая данный процесс, мы внесем на рассмотрение Федерального собрания РФ собственный пакет предложений от имени рабочей группы», — отмечается в документе.

15 января президент России в ходе послания Федеральному собранию предложил вынести на голосование пакет поправок в Конституцию. По словам Путина, существует необходимость внесения ряда изменений в существующий с 1993 года основной закон России.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил о необходимости вынести на общественное обсуждение предложения, направленные на изменения политической структуры государства. Предложения президента позволят усилить полномочия Госдумы и расширить круг политических сил, а также повысить роль гражданского общества в России. Кроме того, в своем послании глава государства затронул ряд важных социальных и экономических вопросов, в том числе касающихся сферы демографии.