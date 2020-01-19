19 января в Берлине с минуты на минуту начнутся переговоры по урегулированию в Ливии. На встречу съехались лидеры со всех стран. И если прошедший их первый этап был представлен только двумя арбитрами — Россией и Турцией — и завершился успешно — бессрочным военным перемирием, то в Германии против двух участников из Ливии — главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа и главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара — выступает целый пул стран, стремящихся получить свою долю ливийского пирога.

Ко всем заявлениям о мире сторонний наблюдатель относится весьма скептически, помня роль этих стран в судьбе Ливии. Призванная защищать мир ООН в 2011 году вынесла резолюцию о беспилотной зоне над Ливией, что санкционировало бомбардировки НАТО. Государственность страны была уничтожена, лидер Муаммар Каддафи убит вместе со многими представителями власти, правопорядка и обычными гражданами. Стоит отметить в этой связи, что ни созданный Каддафи Африканский союз, ни Лига арабских государств не выступили с консолидированной позицией по поводу трагедии соседнего и родственного им государства, оставив его без поддержки.

Но даже дипломатические приемы были нивелированы премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который заявил: «Да, в 2011 году мы избавились от Каддафи, наступило время двигаться вперед и собрать Ливию воедино под эгидой ООН». Такое откровенное признание премьер-министра об уничтожении лидера Ливии должно шокировать мировую общественность. К тому же за последние девять лет все наглядно видели, куда двинулась страна «под эгидой ООН». Как то самое знаменитое — «стояли на краю пропасти и сделали большой шаг вперед».

Стоит ли сомневаться, что в данном контексте рассчитывать Ливии приходится только на Россию, которая довольно быстро нашла общий язык со всеми конфликтующими сторонами, настояла на бессрочном перемирии. К тому же она выступает весомым союзником, который сейчас не позволит повториться хаосу последних лет.