Игорь Николаева поделился видео трогательной встречи дочерей в аэропорту

Москва, 19 января. Известный музыкант Игорь Николаев вызвал умиление пользователей Сети, опубликовав трогательное видео встречи со старшей дочерью. Певец вместе с супругой и младшей дочерью навестил свою старшую дочь в Майами.

Воссоединение семьи произошло в аэропорту Майами. Юлия, старшая дочь Николаева, приехала встречать отца с семьей. На кадрах видно, как младшая дочь Николаевых мчит навстречу к старшей сестре и падает к ней в объятья. Девочки не скрывают своего восторга и начинают кружиться в вестибюле воздушной гавани, попутно признаваясь друг другу в любви. Николаев опубликовал видео встречи в своем Instagram.

Отметим, что 41-летняя Юлия — старшая дочь певца от первого брака. Девочка появилась на свет, когда Николаев был в браке с Еленой Кудряшевой. Юлия давно уже проживает в США. Она поддерживает хорошие отношения с новой семьей артиста. Нынешняя жена музыканта Юлия Проскурякова младше Юлии на четыре года. Пара официально оформила брак в 2010 году. В 2015 на свет появился их первый совместный ребенок — дочь Вероника.

Юлия очень трепетно относится к своей младшей сестре. Недавно Вероника отмечала свой день рождения, и старшая сестра решила заранее порадовала малышку подарком.

Недавно композитор тоже отмечал день рождения. С 60-летним юбилеем композитора поздравляли поклонники и коллеги.

Ранее ФАН сообщал, что Игорь Николаев впервые после 19 лет молчания поделился подробностями своей личной жизни с бывшей женой Наташей Королевой. Они состояли в браке с 1992 по 2001 год.