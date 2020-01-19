Гутенев надеется, что авиапром Украины не прошел точку невозврата

Украинский авиазавод «Антонов» после отказа от сотрудничества с российскими предприятиями из-за санкций, введенных Украиной в 2014 году, не смог договориться с европейскими поставщиками. На замещение российских деталей требуется больше двухсот миллионов долларов, которые государство выделять не планирует. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал свое мнение по поводу негативного сценария, запущенного в авиапроме Украины.

«Я очень надеюсь, что точка невозврата не пройдена. Хотя в связи с приходом нового президента мы были бы вправе ожидать более взвешенной и более рациональной политики, в том числе и в области взаимной торговли», — прокомментировал Гутенев.

Руководитель авиазавода «Антонов» Александр Донец пожаловался, что из-за отсутствия финансирования теряет время, так как испытания имеющихся машин в таких условиях невозможны. Уже составлен список из 23-х российских предприятий, по отношению к которым Верховную раду призывают отменить украинские санкции, чтобы дать заводу возможность завершения строительства самолетов на Украине.

Стоит напомнить, что сконструированные на авиазаводе «Антонов» самолеты большей частью зависели от поставок комплектующих из России, а новейший Ан-148, например, полностью производили в Воронеже.

«Деградация уникального предприятия продолжается, и я думаю, что здесь следует отметить целый комплекс проблем, которые касаются не только поставки российских комплектующих, но и общего значительного снижения объема производимой продукции и, как следствие, снижение конкурентоспособности самого производства», — отметил собеседник ФАН.

В настоящее время над Украиной нависла угроза полной остановки производства самолетов и срыва заключенного контракта с Перу. Спасти украинский авиапром может возобновление сотрудничества с российскими предприятиями, но киевские власти пока не выразили готовность снять санкции.

«Это еще один шаг по негативному сценарию, но, на мой взгляд, существовала настолько крепкая научно-производственная база, что ее даже столь нерациональные шаги до сих пор еще до фундамента не разрушили», — заключил Гутенев.

Напомним, что «Антонов» — украинское госпредприятие, основной сферой деятельности которого является разработка, производство и ремонт самолетов серии «Ан». Было основано как опытно-конструкторское бюро на Новосибирском авиазаводе под руководством Олега Антонова, с 1952 года работает в Киеве.