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Путин объяснил, почему проблема ливийского урегулирования беспокоит весь мир

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Путин объяснил, почему проблема ливийского урегулирования беспокоит весь мир

Берлин, 19 января. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает инициативу канцлера ФРГ Ангелы Меркель по ливийскому урегулированию. Об этом российский лидер заявил на Международной конференции по мирному урегулированию в Ливии в Берлине.

«Эта ситуация беспокоит всех, и ливийские стороны, и нас с вами, и всю Европу, потому что через ливийские ворота, широко распахнутые после убийства Каддафи, хлынул поток беженцев в Европу и с Ближнего Востока, и из Африки», ― заявил президент РФ.

Конференция по Ливии проходит в воскресенье, 19 января, в Берлине. На встречу приглашены представители России, США, Турции, Египта, Евросоюза, ООН, а также глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

Перед началом конференции Путин провел встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры президентов РФ и Турции являются ключевым событием международного мероприятия в Берлине и имеют важное значение для ливийского урегулирования.

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