Силуанов назвал приоритетом поддержку российских семей

Москва, 19 января. Выполнение задач по поддержке семей, которые поставил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, является приоритетным направлением работы, сколько бы ресурсов это не потребовало. Об этом заявил и. о. министра финансов Антон Силуанов.

«Это для нас приоритет, сколько бы это ни потребовало ресурсов», — подчеркнул он.

Эту позицию разделила и. о. заместителя председателя правительства РФ Татьяна Голикова, которая заверила, что в настоящее время есть все составляющие, а именно ресурсы и воля, чтобы решать поставленные задачи.

Российский лидер 15 января, обращаясь к представителям всех ветвей власти, особое внимание уделил демографическому развитию. Именно от него, по словам президента, зависит судьба России и ее исторические перспективы.

Глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет с 1 января 2020 года. Выплаты первоначально составят половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей, а в 2021 году могут вырасти в два раза.

Программа материнского капитала, по словам Путина, будет продлена до конца 2026 года. Выдавать его будут уже при рождении первенца, а при появлении на свет второго ребенка маткапитал увеличат еще на 150 тысяч рублей с ежегодной индексацией.

Кроме того, все школьники начальных классов с 1 сентября будут обеспечены бесплатным горячим питанием.