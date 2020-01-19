Соловьев отреагировал на заявление Тимошенко о «ликвидации» Украины

Москва, 19 января. Телеведущий Владимир Соловьев оценил заявление лидера партии «Батькивищина» Юлии Тимошенко о начале «ликвидации» Украины.

Тимошенко, комментируя законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли, заявила, что Украина потеряла часть суверенитета и находится на стадии «ликвидации».

«Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины», — сказала украинский политик.

Соловьев напомнил, что Тимошенко «давно и уверенно» сдала суверенитет Украины. Телеведущий отметил, что украинские политики очень гибко ведут себя в вопросе продажи земли.

«Это называется «поздно спохватились». <…> По большому счету отличия между Тимошенко и Зеленским – стилистические», — заявил журналист.

Соловьев добавил, что отличия между Тимошенко и Зеленским только в том, что они представляют интересы разных олигархических групп и глава «Батькивищины» уже давно в этом бизнесе, пишет «Взгляд.ру».

«Зеленский же пока только набирает финансовый капитал, в то время как с политическим капиталом уже проблемы: должность есть, а авторитет он теряет с большой скоростью», — заключил Соловьев.

Ранее большинство в украинском парламенте проголосовало за отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного значения. Запрет действовал в течение почти 20 лет. Согласно проекту, собственниками украинских территорий могут стать только физические и юридические лица из Украины, муниципалитеты и государство. При этом иностранные граждане и лица без гражданства будут должны продать свои участки в течение 12 месяцев.

Планируется, что принадлежащие государству и муниципалитетам земли будут реализованы в ходе торгов. Документ закрепляет преимущественное право арендаторов на выкуп участков. Кроме того, будет введен временный мораторий на приобретение земель с иностранным капиталом до 1 января 2024 года.