Политолог Анохин: «Единственная надежда Ливии – Москва»

Ливийский кризис продолжается уже девять лет, начиная с 2011 по 2020-й год. Эксперты выделяют шесть этапов его развития. Первый длился с 2011 по 2014 год, когда международная коалиция активно способствовала перевороту и последующему разжиганию войны в стране. Тем удивительнее, что те же представители «международной коалиции» принимают участие в межливийских переговорах на немецкой площадке.

Конференция по вопросу Ливии в Берлине проходит сегодня, 19 января. И вызывает множество вопросов, в первую очередь, из-за списка участников.

Развал Ливии

В период с 2011 по 2014 год международная коалиция активно способствовала ливийскому кризису и даже совершила военное вмешательство, которым спровоцировала не просто свержение предыдущего лидера страны Муаммара Каддафи, но и его убийство. Именно это стало отправной точкой глубокого погружения Ливии в хаос. Поэтому, как всерьез воспринимать сегодняшнее мероприятие, возлагать ли на него надежды о мирном урегулировании конфликта, учитывая присутствие на переговорах представителей стран, спровоцировавших ливийский кризис — непонятно.

«Это самый большой парадокс. Те же люди, которые инициировали ливийскую катастрофу и кризис, начинают ее якобы урегулировать. Это говорит о непоследовательности западной Европы и полной аморальности ситуации в политической системе НАТО, а также Евросоюза. Поэтому берлинская конференция ни к чему хорошему не приведет. Формальная встреча, где все стороны прекрасно понимают, что основные решения и основные шаги по урегулированию будут решаться в Москве и Москвой. А вот это уже очень серьезно», — объясняет вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Всеобщие ливийские выборы удалось организовать только в 2014-м году. Тогда и был избран единственный легитимный законодательный орган власти, а именно Палата Представителей Ливии, которую до сих пор возглавляет Агила Салех Исса. Однако его в Берлин не пригласили. Подчеркнем еще раз, он — единственный законный представитель гражданской власти в Ливии. Политолог убежден, что доверять обсуждению урегулирования ситуации в Ливии в Германии не стоит, поскольку, по невероятному стечению обстоятельств, большинство стран и организаций в Берлине явно симпатизируют одной стороне конфликта — так называемому ПНС.

«Я вообще не понимаю логику событий в Берлине. Когда необходимо добиться перемирия, важно обеспечить абсолютно равные права всем противоборствующим сторонам вне зависимости от партнерства или симпатий к той или иной личности. Если этого не происходит, значит, любые переговоры завершатся откровенным провалом. Значит, все преследуют лишь собственные выгоды. Вопрос один, зачем такие встречи вообще нужны?» — возмущается Анохин.

Борьба ЛНА с террористами

В том же 2014-м году, сразу после избрания в Палату Представителей, Салех назначил главнокомандующим реорганизованной Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара. На его плечи возложили ответственность за порядок в стране. Маршал развернул контртеррористическую операцию «Аль-Карама» на востоке страны.

Сражение за Триполи продолжалось: тогда контроль над столицей разделили группировки, близкие по идеологии к «Братьям-мусульманам» (запрещенная в России террористическая организация). Опорным пунктом боевиков был город Мисурата, в котором исторически преобладает протурецкий контингент.

При этом Тунис, представители действующей власти которого входят в группировку «Братья-мусульмане»1, рвался на берлинскую конференцию. Однако, не получив приглашение вовремя, представители этой страны раскритиковали мероприятие и отказались ехать. В Турции влияние «Братьев-мусульман» также играет существенную роль. Тем удивительнее, что оба государства выступают участниками мероприятия, а Турция и вовсе называет себя гарантом мира в Ливии.

«Прежде, чем собирать конференции, которые заявляют о возможности какой-либо миротворческой деятельности, необходимо достигнуть хотя бы элементарного понимания ситуации и соглашения о необходимости ее дипломатического разрешения. На конгресс в Берлине изначально собирается, простите меня, мировая шпана, а «Братья-мусульмане» — это террористическая шпана. Когда эта шпана под маской представителей того или иного государства начинает говорить о каком-то миротворчестве, приличным людям рядом делать нечего. Ливийцы это прекрасно понимают. Поэтому все это гарантирует провал конференции, сокращение авторитета Западной Европы, повышение понимания о неприемлемости таких движений, как «Братья-мусульмане» и, разумеется, повышение авторитета Москвы, которая последовательно действует и действительно хочет, чтобы в средиземноморье сформировался хоть какой-то относительный мир», — считает эксперт.

Вселивийское политическое соглашение

В 2015-м году были подписаны Схиратские соглашения. В 2016-м под давлением Турции, Италии, Катара и при посредничестве ООН возникло так называемое Правительство нацсогласия, мандат которого действовал только до 2018 года. Однако премьер-министр группировки ПНС Файез Саррадж при помощи снабжавших его боевиками и оружием Турции и Катара до сих пор удерживает власть. Лидер ливийских «Братьев-мусульман» Али Салаби, находящийся сейчас в Катаре, осуществляет поддержку ПНС, в частности, в координации усилий Турция — Тунис.

ПНС сотрудничает с террористическими организациями, запугивает население и всячески способствует усугублению кризиса. ООН закрывает на это глаза. Напомним, Турция считает себя страной — гарантом нынешних переговоров и вместе с Катаром и ООН участвует в берлинских обсуждениях. Анохин сомневается, что такие «миротворцы» имеют моральное и политическое право на участие в межливийской конференции.

«Ни Турция, ни Катар, ни Западная Европа не имеют единой точки зрения по событиям в Ливии. Турция откровенно провоцирует обострение ситуации. Катар — это довольно непредсказуемая кнопка на политической карте, от которой можно ожидать чего угодно. Поэтому берлинская конференция — это пародия на миротворчество, а не серьезный подход к преодолению конфликта в такой важной стране, как Ливия, и нефтеносной, и территориально существенной. Еще вчера было понятно, что берлинская конференция обеспечит провал любых миротворческих процессов в Ливии».

Роль Турции в ливийском конфликте

В 2019-м году ЛНА объявляет новый этап контртеррористической операции, а Турция еще более активно вмешивается во внутриливийскую ситуацию. Военные перешли к зачистке северо-востока страны от террористов, что вынудило боевиков ПНС обратиться за помощью к Анкаре. Та соглашается, и это легко объясняется желанием Реджепа Тайипа Эрдогана получить контроль над главными объектами инфраструктуры ПНС.

Поэтому договор Анкары с ПНС о разграничении морских границ в ущерб интересам Греции, Египта и ряда других государств из этого региона, можно назвать незаконным. В обмен на право разработки шельфовых месторождений, Турция гарантировала ПНС полноценную военную помощь. Это является прямым нарушением Схиратских соглашений. Ведь Палата Представителей Ливии резко выступила против интервенции.

Еще одна деталь — это коммерческие и корыстные интересы ООН в Ливии. Организация Объединенных Наций официально контролирует средства, полученные от добычи ливийской нефти. Не секрет, что услуги сирийских боевиков и террористов, переброшенных Турцией из Идлиба, Саррадж оплачивает именно деньгами с нефтяных месторождений. То есть народными. При этом население за время войны оказалось за чертой бедности, пока протурецкие сирийские боевики в Триполи получают по две тысячи долларов в месяц каждый. Загадкой остается лишь то, почему ООН закрывает на это глаза.

«Турция теряет авторитет на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Это, простите, нестерильная, гулящая девица, от которой неизвестно, что можно получить. Когда страны непредсказуемы, их лидеров можно назвать политическими трупами. А что касается ООН, пока эта девица не будет вести себя самостоятельно и не перестанет представлять из себя не иждивенку даже, а содержанку Вашингтона, ничего хорошего не будет. ООН крепко стоит на территории Соединенных Штатов, поэтому ей нельзя доверять решение международных серьезных проблем», — объясняет Анохин.

Он подчеркивает, что, хоть недовольство Греции заключением договора между ПНС и Анкарой политически объяснимо, доверять этой стране в контексте урегулирования ливийского кризиса нельзя. У греков собственные интересы в этой войне. И, если им поступит выгодное предложение от Сарраджа, они его примут, закрыв глаза на нелегитимность ПНС и распространяемый этим так называемым правительством терроризм.

«Греция без штанов, Греция возмущается, но делать ничего не может. Вот когда Греция выйдет из Евросоюза, тогда можно будет о чем-то говорить. А так это просто голоштанная команда, которая ничего не решает и может возмущаться сколько угодно. Присутствие Греции на конгрессе в Берлине попросту вредно. В первую очередь, для греческой общественности, потому как лишний раз показывает, в какой безграничной нищете они находятся и в каком безгласии пребывает сама Греция. Это еще один шаг к развалу ЕС. Хорошо, что хоть Венгрия это поняла».

Россия — единственный гарант мира в Ливии

Учитывая существующую связку ПНС с ООН и ООН с Западом, совершенно логично считать так называемое Правительство нацсогласия прозападным. Анохин и вовсе считает, что это не структура власти как таковой, а террористическая группировка. По его словам, длительная и очень кровавая история войны в Ливии будет продолжаться чрезвычайно долго, единственное, в чем согласны участники конгресса — это продолжение совместного поиска выгод от разжигания войны в Ливии.

«США в ливийском конфликте формально не участвовали, Ливию уничтожили европейцы. Однако любой политик и бизнесмен хочет пользоваться тем, что плохо лежит. Одни идиоты разбомбили Ливию, а вторые взяли ее в оборот. И теперь страна из рук США через уши и языки Европы — раз, и оружие ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ), два — оказалась в плену. Отпускать ее никто не хочет. Единственная надежда Ливии — это Москва. И письмо Хафтара, направленное президенту России Владимиру Путину, очевидное тому подтверждение. Поэтому все тезисы о некорректности и абсолютном диссонансе из-за присутствующих в Берлине стран, каждая из которых преследует собственные алчные интересы, совершенно оправданы», — резюмировал эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.