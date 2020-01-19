Пользователи пожаловались на сбои в работе WhatsApp

Москва, 19 января. Пользователи пожаловались на проблемы в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в функционировании ресурсов.

В службу поддержки поступили сотни сообщений о неполадках. С проблемами в работе мессенджера столкнулись жители Европы, некоторых районов Азии, Южной Америки и России.

Например, о сбоях рассказали пользователи из Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга.

«В Чечне тоже не работает WhatsApp, фотографии не скидываются, голосовые не отправляются, в статус нельзя ничего выставить», — говорится в одной из жалоб.

Согласно сайту Downdetector, основной проблемой оказалось некорректное подключение к серверу.

Ранее стало известно, что популярный мессенджер с 1 февраля может перестать работать на некоторых смартфонах под управлением Android и iOS. WhatsApp будет доступен на устройствах Android, начиная с версии 4.0.3, и iOS 9.