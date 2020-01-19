Встреча Хафтара и Сарраджа под эгидой ООН не способна принести мир Ливии

Проходящий в Берлине конгресс по теме разрешения кризиса в Ливии закончится ничем, также как и предыдущие встречи под эгидой ООН. Все встречи фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара и главы нелегитимного Правительства национального согласия Файеза Сарраджа, проводимые ранее, ни к чему не привели. По мнению эксперта, это может быть связано с тем, что встречи организовывали страны, у которых есть свои планы на африканскую республику.

Сегодня в столице Германии начался конгресс по Ливии. Это не первая встреча между Халифой Хафтаром и Файезом Сарраджем, которую организовывают другие страны. Однако, несмотря на напряженные и длительные дискуссии, они ничем не заканчивались. Подобные встречи для примирения проходили и в столице Франции в 2017 году, и в сицилийском Палермо в 2018-м, и и Абу-Даби в 2019-м.

Длительные переговоры между двумя сторонами во время примирительных разговоров в итоге заканчивались пожиманием рук и фотографированием для прессы. Однако такие объятия Сарраджа и Хафтара ничего не значат. Ничего не значат, потому что встречи проходили под эгидой Организации Объединенных Наций в связи с тем, что все мероприятия от них осуществляются теми странами, которые участвовали в разрушении Ливии.

По мнению политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидата исторических наук, доцента Владимира Шаповалова, переговорный процесс по ливийскому кризису не находил успеха по той причине, что его организовывали страны, имеющие свой интерес в этой стране.

«В данном случае необходимо подчеркнуть, что переговорный процесс действительно пытались создать несколько раз между двумя военно-политическими силами. Предыдущие попытки не увенчались успехом в силу разных причин. Есть обстоятельства внутри Ливии, есть очень серьезное вмешательство внешних игроков, значительная часть которых не занимает нейтральной позиции и активно поддерживает ту или иную сторону конфликта», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт.

В качестве примера он добавил, что Италия активно поддерживает Файеза Сарраджа. Отметим, что с 1912 года Ливия стала итальянской колонией, и в это время там происходил геноцид местного населения. Во время своего правления новая власть опиралась только на администрацию в Триполи, как это раньше делала Турция.

Совместные усилия обеих стран превратили Ливию в полупиратское государство. Сейчас же они стремятся повторить этот сценарий, поддерживая ПНС в легитимации перекачки нефти, полностью игнорируя интересы ливийцев.

«Собственно, эти активные внешние силы существенным образом негативно влияют на процесс примирения. Так же, как и Турция, которая наиболее активным образом вмешивается в конфликт. Европейские страны наряду с Соединенными Штатами сыграли ведущую роль в разрушении ливийского государства в 2011 году. Мы знаем роль Франции в этом процессе, знаем и о роли Великобритании, и других европейских стран. Поэтому их позиция как страны, которая может модерировать переговорный процесс, достаточно неубедительна, поскольку именно эти государства сделали все для того, чтобы разрушить ливийскую республику», — отметил в разговоре эксперт Борис Долгов.

По его словам, в этом смысле лучших достижений в ливийских переговорах добилась Россия. Кандидат исторических наук отметил, что сейчас наша страна является единственной, кто имеет интерес к прекращению конфликта.

«Мы активно стремимся к этому процессу. С другой стороны, не предвзято относящаяся к сторонам конфликта Россия — единственная, по сути, держава, которая активно взаимодействует и с Халифой Хафтаром и Файезом Сарраджем, занимая взвешенную позицию в этом ключе. Поэтому без активного участия России в этом процессе разрешить его невозможно», — добавил специалист.

Борис Долгов отметил, что сейчас существует множество причин, тормозящих возможность выстраивания диалога между сторонами конфликта. Внушительные силы США и Евросоюза в 2011 году доказали, что они смогли быстро уничтожить ливийское правительство, но собрать его обратно и вернуть в страну мир они так и не смогли.