Меркель и глава МИД ФРГ встретились с Хафтаром и Сарраджем перед конференцией по Ливии

Берлин, 19 января. Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас провели встречи с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром и главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

«Меркель и Маас провели переговоры перед началом конференции по Ливии как с ливийским премьер-министром Файезом Сарраджем, так и с генералом Халифой Хафтаром», — говорится в сообщении​​​.

В настоящее время на полях форума проходит встреча Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Переговоры лидеров России и Турции имеют важное значение для мирного урегулирования кризиса в Ливии, а также являются одним из ключевых событий международного форума в Берлине.

13 января в Москве состоялся первый тур переговоров по урегулированию кризиса в Ливии, в которых приняли участие представители ЛНА и ПНС Ливии. 12 января благодаря усилиям России в Ливии вступило в силу перемирие, которое соблюдается всеми сторонами конфликта.

После переговоров в Москве Хафтар направил письмо российскому лидеру, в котором выразил благодарность за миротворческую деятельность президента России. Кроме того, Хафтар предложил провести вторую межливийскую встречу в российской столице.