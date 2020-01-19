Коротченко дал совет, как за убийство Сулеймани сделать США «государством-изгоем»

Вероломное убийство Соединенными Штатами видного иранского военачальника, генерала Касема Сулеймани, фактически, превратило США в «государство-изгоя». Такую точку зрения высказал обозреватель итальянского издания AGI. Нелепые рассуждения президента США Дональда Трампа о причинах убийства Сулеймани только подтверждают эту точку зрения, считают эксперты.

Однако не стоит обольщаться, что НАТО и европейские партнеры Вашингтона всерьез готовы осуждать США за подобные действия, считает главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко. Добиться, чтобы знаменитый антивоенный лозунг «Янки, гоу хоум!» стал реальностью, можно только одним: все, кто не хочет плясать под американскую дудку, должны озаботиться собственной безопасностью, в частности, закупить у России современные средства ПВО. Только это позволит в реальности наказать Вашинтон за убийство Сулеймани, превратив США в «государство-изгоя» и указав американцам на дверь, считает военный аналитик.

«Надо четко понимать, что союзники по НАТО осуждать США все равно не будут, в том числе за убийство Сулеймани, — отметил Коротченко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Со стороны европейцев будет либо молчаливое одобрение, либо — в крайнем случае — просто отсутствие критики. Поэтому не надо обольщаться отельными публикациями, что, дескать, США под давлением изменят свой курс. Они не изменят».

По словам военного эксперта, Вашингтон понимает только язык силы и уважает только страны, обладающие серьезным военным потенциалом.

«США понимают только силу, признают только силовой потенциал, — продолжил Коротченко. — Поэтому любая страна, которая желает защитить себя при принятии важнейших решений в области внутренней и внешней политики, если ее курс не совпадает с точкой зрения Вашингтона, должна думать, как сделать так, чтобы ее руководство не повторило судьбу Сулеймани».

Защиту от нападений США может гарантировать только надежная система противовоздушной обороны, а закупать средства ПВО лучше всего у России, считает эксперт.

«Гарантировать безопасность любой страны могут только поставки российских комплексов систем ПВО — других способов не существует, — подчеркнул собеседник ФАН. — Поэтому не надо доверять публикациям, что, дескать, все готовы клеймить США. Еще раз повторю — этот «мировой гегемон» понимает только силу, только когда ему делают очень больно. Когда сбивают его самолеты, влетающие в чуждое пространство, когда уничтожают его беспилотники, посланные для убийств. Все остальное — ерунда».

По мнению эксперта, закупка российских ПВО — единственный способ заставить США убраться с Ближнего Востока и сделать реальностью антивоенный лозунг «Янки, гоу хоум!».

«Думаю, оптимально — это комплекс С-400, но не каждая страна может себе это позволить, хотя к этому нужно стремиться. С-400 — это дорогое оружие. Но вот ЗРК «Тор-М2У» как средство ПВО последнего рубежа с гарантированной эффективностью поражения целей — отлично себя зарекомендовал, в том числе при обороне российской военной базы «Хмеймим» в Сирии. Более 95% ракет и беспилотников сбили именно эти ЗРК. Новая версия отлично работает, экспортные версии не менее хороши. Поэтому: хочешь спать спокойно — купи у России несколько батарей комплекса «Тор-М2У», прикрой свои важнейшие объекты и резиденцию главы государства. Так, по крайней мере, появляется шанс избежать судьбы Сулеймани. Это единственное, что будут понимать и с чем будут считаться США», — резюмировал Игорь Коротченко.

Ранее итальянское информационное агентство AGI сообщило, что Касема Сулеймани считают героем во многих странах Ближнего Востока, а личные качества этого военачальника вызывали уважение даже у его врагов. На этом фоне США предпочли свои интересы международному праву, использовав военный потенциал как инструмент запугивания, что вызвало резкое осуждение по всему миру. Ответом, по мнению автора публикации, может стать укрепление европейского проекта не только для защиты общих интересов, но и во имя сохранения культуры и цивилизации.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп на частном ужине для спонсоров Республиканской партии раскрыл новые детали убийства Сулеймани. Как сообщают The Washington Post и CNN со ссылкой на аудиозаписи, сделанные на вечере, основанием для убийства якобы стали высказывания Сулеймани, которые не понравились американскому президенту. Трамп рассказал, что лично следил за операцией: ему докладывали, сколько минут и секунд оставалось до гибели иракского генерала.

Напомним, 3 января американские беспилотники атаковали в районе аэропорта Багдада автомобиль, в котором находился начальник спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касем Сулеймани. Генерал и сопровождавшие его лица погибли. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским военным базам, на которых находятся американские военные.