Минобороны РФ показало роботов «Скарабей» и «Сфера» за работой в Сирии

Москва, 19 января. Российские военные показали работу отечественных робототехнических комплексов дистанционного разминирования «Скарабей» и «Сфера» при обследовании различных участков в Сирии.

Видео на YouTube-канале опубликовал телеканал «Звезда». На кадрах видно, как военнослужащие с помощью устройств осматривают труднодоступные и опасные участки заминированной территории — подземные лазы и пространства под автомобилями.

Одним из помощников служащих в этом процессе выступает «Скарабей» — небольшая платформа на колесах с встроенной видеокамерой высокого разрешения, микрофоном и тепловизором. Робот управляется по цифровому радиоканалу с пульта видеонаблюдения. Он оперативно собирает аудио- и видеоинформацию.

Другим устройством, помогающим осматривать местность и передавать информацию, является «Сфера». Она представляет собой шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации, который обеспечивает 360-градусный обзор. «Сфера» высокопрочна, и это позволяет ей выдерживать падения с высоты до пяти метров, а встроенная система позиционирования — автоматически принимать после заброса вертикальное положение.

Роботов можно погружать в колодцы и подземные коммуникации, а также забрасывать в окна, чтобы дистанционно осмотреть помещение на наличие подозрительных предметов.

Ранее военные уже использовали эти комплексы в Сирии при разминировании Пальмиры. В Минобороны сообщали, что «Скарабеи» малозаметны и практически бесшумны, кроме того, способны работать на дистанции до 250 метров от оператора и преодолевать завалы при высоте в 15 сантиметров.