Посольство Украины требует от Лондона убрать трезубец из перечня экстремистских символов

Лондон, 19 января. Посольство Украины в Лондоне требует от британской полиции исключить изображенный на гербе страны трезубец из списка экстремистских символов и принести официальные извинения. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте украинского диппредставительства.

Трезубец, являющийся конституционным символом герба Украины, оказался включен в подготовленное контртеррористической полицией пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава. В украинском посольстве это сочли возмутительным и потребовали от Соединенного Королевства извинений.

«Никакие объяснения недопустимы. Мы требуем, чтобы трезубец был исключен из пособия и были принесены официальные извинения», — говорится в сообщении.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 19 января 2020 г.

Документ, на который ссылается диппредставительство Украины, был распространен в 2019 году. В разделе «татуировки» в нем действительно приводится рисунок на теле с изображением трезубца. Картинка сопровождается подписью: «Украинский трезубец (националистический)».

Фактически золистый трезубец представляет собой знак княжества Владимира, который на гербе Украины изображается на синем щите.

В ответ на просьбу журналистов ТАСС прокомментировать ситуацию в Британском Совете начальников национальной полиции (NPCC), который разрабатывал пособие, сообщили, что цель данного документа — информирование. Он должен помогать британским правоохранителям «распознавать и понимать знаки и символы, с которыми они могут столкнуться по время своей ежедневной работы».