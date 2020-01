Посольство Украины требует от Лондона убрать трезубец из перечня экстремистских символов

Лондон, 19 января. Посольство Украины в Лондоне требует от британской полиции исключить изображенный на гербе страны трезубец из списка экстремистских символов и принести официальные извинения. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте украинского диппредставительства.

Трезубец, являющийся конституционным символом герба Украины, оказался включен в подготовленное контртеррористической полицией пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава. В украинском посольстве это сочли возмутительным и потребовали от Соединенного Королевства извинений.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb