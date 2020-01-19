Посольство Украины требует от Лондона убрать трезубец из перечня экстремистских символов

Лондон, 19 января. Посольство Украины в Лондоне требует от британской полиции исключить изображенный на гербе страны трезубец из списка экстремистских символов и принести официальные извинения. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте украинского диппредставительства.
Трезубец, являющийся конституционным символом герба Украины, оказался включен в подготовленное контртеррористической полицией пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава. В украинском посольстве это сочли возмутительным и потребовали от Соединенного Королевства извинений.
«Никакие объяснения недопустимы. Мы требуем, чтобы трезубец был исключен из пособия и были принесены официальные извинения», — говорится в сообщении.
Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 19 января 2020 г.
Документ, на который ссылается диппредставительство Украины, был распространен в 2019 году. В разделе «татуировки» в нем действительно приводится рисунок на теле с изображением трезубца. Картинка сопровождается подписью: «Украинский трезубец (националистический)».
Фактически золистый трезубец представляет собой знак княжества Владимира, который на гербе Украины изображается на синем щите.
В ответ на просьбу журналистов ТАСС прокомментировать ситуацию в Британском Совете начальников национальной полиции (NPCC), который разрабатывал пособие, сообщили, что цель данного документа — информирование. Он должен помогать британским правоохранителям «распознавать и понимать знаки и символы, с которыми они могут столкнуться по время своей ежедневной работы».
«В нем ясно заявлено о том, что многие группы не вызывают интереса с точки зрения контртерроризма, что членство в них не означает какого-нибудь криминала. Предполагать что-либо иное нецелесообразно и вводит в заблуждение», — приводит агентство слова старшего национального координатора контртеррористической полиции Дина Хейдона.