Дочь Руслановой опровергла информацию о госпитализации актрисы

Москва, 19 января. Сообщения о том, что российская актриса Нина Русланова попала в больницу из-за проблем с сердцем, не соответствуют действительности. Эту информацию Федеральному агентству новостей подтвердила дочь актрисы.

По словам дочери Олеси, артистка находится дома и не испытывает серьезных проблем со здоровьем.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию, что Русланову госпитализировали из-за пароксизма предсердий.

Нина Русланова — советская и российская актриса, полюбившаяся зрителям, как своими ролями в кино, так и театральными работами. Фильмы «Короткие встречи», «Афоня», «Собачье сердце», «Зимняя вишня» с участием Руслановой стали культовыми картинами советского кинопроката.