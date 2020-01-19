Стало известно, что подготовка итогового документа конференции по Ливии завершена

Берлин, 19 января. Подготовка итогового документа конференции по Ливии в Берлине завершена. Об этом сообщает источник на переговорах в Берлине.

По его словам, проект итогового документа предусматривает создание четырех технических групп, которые будут заниматься реализацией решений берлинской конференции.

«Создаются четыре технические группы, которые будут отслеживать на разных этапах реализацию договоренностей Берлина​​​. Участники будут обмениваться информацией и рассматривать возникающие проблемы. Работа этих групп будет закрытой», — пояснил источник.

19 января в Берлине проходит международная конференция по Ливии. Берлинская конференция является продолжением межливийских переговоров, которые состоялись 13 января в Москве. Итоговые документы берлинского саммита по Ливии были согласованы ранее. По словам представителей ООН, проект коммюнике включает вопросы прекращения боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, а также реформу сферы безопасности. В мероприятии примут участие лидеры России, Турции, Египта, Германии, США и других стран.