Стало известно, что подготовка итогового документа конференции по Ливии завершена

Берлин, 19 января. Подготовка итогового документа конференции по Ливии в Берлине завершена. Об этом сообщает источник на переговорах в Берлине.
По его словам, проект итогового документа предусматривает создание четырех технических групп, которые будут заниматься реализацией решений берлинской конференции.
«Создаются четыре технические группы, которые будут отслеживать на разных этапах реализацию договоренностей Берлина. Участники будут обмениваться информацией и рассматривать возникающие проблемы. Работа этих групп будет закрытой», — пояснил источник.
19 января в Берлине проходит международная конференция по Ливии. Берлинская конференция является продолжением межливийских переговоров, которые состоялись 13 января в Москве. Итоговые документы берлинского саммита по Ливии были согласованы ранее. По словам представителей ООН, проект коммюнике включает вопросы прекращения боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, а также реформу сферы безопасности. В мероприятии примут участие лидеры России, Турции, Египта, Германии, США и других стран.