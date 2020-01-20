Сирия новости 20 января 07.00: неизвестные атакуют САА в Даръа, курдские террористы запытали жителя Алеппо

Сирия, 20 января. Неизвестные боевики атаковали САА и Воздушную разведку Сирии в Даръа, курдские боевики запытали жителя Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нескольким нападениям в провинции Даръа, объявили о тотальной проверке денежного обращения в Сирии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: понесли значительные потери, предприняв контратаку в Идлибе.

Курдские вооруженные формирования: запытали до смерти жителя провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

Глава министерства внутренних дел Сирии генерал-майор Мухаммед Халед ар-Рахман объявил о подготовке к масштабной проверке порядка денежного обращения на территории Сирии. Как сообщает сирийское государственное агентство SANA, в связи с падением курса сирийского фунта власти в Дамаске обеспокоены распространением обращения иностранной валюты и манипуляциями в социальных сетях с целью управления курсом.

Ар-Рахман подчеркнул, что проверки порядка обращения валюты будут проводиться по всей Сирии, и предупредил, что за прием иностранной валюты в качестве средства оплаты наказание может быть до семьи лет тюремного заключения. Глава МВД Сирии заявил, что Дамаск не потерпит использования фейков для манипуляций с курсом.

Провинция Алеппо

Источник в Twitter (@AdamHasakah4) сообщает о гибели мирного жителя из провинции Алеппо. Стало известно, что он погиб под пытками, будучи захвачен курдскими террористами в районе Манбиджа.

Провинция Идлиб

Источник в Twitter (@Salah_Addin_) сообщает, что в сегодняшней атаке на позиции САА на востоке Идлиба, к северу от города Маарет ан-Нуман, принимали участие более 200 боевиков, передвигавшихся на «техничках» с пулеметами. Боевики понесли серьезные потери в живой силе и технике. Тот же источник сообщает, что с 16 января САА потеряли убитыми 50 бойцов, 60 мирных жителей погибли в результате действий боевиков.

Провинция Даръа

Неизвестные боевики, действующие на юге Сирии, атаковали штаб-квартиру Воздушной разведки Сирии в городе Даиль, который расположен в центральной части провинции Даръа. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что несколько бойцов правительственных сил получили ранения при нападении.

Кроме того, по данным SOHR, двое военнослужащих 5-го корпуса САА были похищены неизвестными в городе Аль-Музейриб. Отмечается, что похищенные солдаты в прошлом были боевиками «умеренной оппозиции» на юге Сирии, и впоследствии согласились на примирение с правительством Сирии и вступили в ряды САА.

За последнее время число нападений в Даръа сильно увеличилось. Агентство Step News утверждает, что за нападениями могут стоять бывшие полевые командиры из операционного штаба «Буниян аль-Марсус»: не так давно бывший главарь боевиков Адхам Карад заявил о необходимости восстановления «умеренной оппозиции» в Даръа и переходу к активным действиям против САА.

Провинция Ракка

Военнослужащий правительственных сил погиб, подорвавшись на мине в провинции Ракка, сообщает Baladi News.

Ирак

Протестующие в иракском город Наджаф сожгли штаб-квартиру движения «Харакат Вафа», сообщает агентство Step News. Напомним, в Ираке вновь начались антиправительственные протесты, в ходе которых прошли демонстрации в Наджафе, Багдаде и ряде других городов, в том числе Кербеле. Наиболее радикальные протестующие атаковали штаб-квартиры шиитских организаций, в том числе «Хашд аш-Шааби».