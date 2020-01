Боррель переговорил с главой МИД Египта перед встречей по Ливии в Берлине

Берлин, 19 января. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель переговорил с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри перед международной конференцией по Ливии, которая пройдет в Берлине в воскресенье.

О встрече Боррель рассказал в микроблоге Twitter. В сообщении он подчеркнул, что обменялся мнениями с Шукри по ситуации, сложившейся в африканской стране, которой и посвящено мероприятие в столице Германии.

In Berlin today for #LibyenKonferenz Exchange on #Libya before with Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry. Focus on urgent need for ceasefire, on how to implement #Berlinprocess and resume political dialogue. pic.twitter.com/8eadhUCSvH