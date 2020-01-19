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Боррель переговорил с главой МИД Египта перед встречей по Ливии в Берлине

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Боррель переговорил с главой МИД Египта перед встречей по Ливии в Берлине

Берлин, 19 января. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель переговорил с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри перед международной конференцией по Ливии, которая пройдет в Берлине в воскресенье.

О встрече Боррель рассказал в микроблоге Twitter. В сообщении он подчеркнул, что обменялся мнениями с Шукри по ситуации, сложившейся в африканской стране, которой и посвящено мероприятие в столице Германии.

«Акцент на срочной необходимости прекращения огня, на том, как осуществить берлинский процесс и возобновить политический диалог», — уточнил он.

На конференцию в Берлине приглашены представители многих государств мира, среди которых Россия, Турция, Франция, Великобритания. Подтвердили свое участие командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж.

Встрече в Германии предшествовали переговоры в Москве, которые благодаря усилиям России состоялись 13 января. За день до этого вступил в силу режим прекращения огня в Ливии, авторами этой инициативы стали президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. По итогам переговоров в Москве стороны договорились о бессрочном перемирии.

Мероприятие в Берлине станет их логическим продолжением. Конференция будет проходить в Ведомстве федерального канцлера.

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Источник: Twitter Жозепа Борреля
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