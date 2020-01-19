Путин выразил надежду на продолжение диалога по Ливии

Берлин, 19 января. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошим шагом прекращение огня в Ливии по договоренности Москвы и Анкары. Об этом глава государства заявил на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Берлине.

Президент РФ напомнил, что Россия и Турция призвали стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия. Несмотря на некоторые инциденты, крупномасштабные боевые действия в стране прекращены, подчеркнул Путин.

«На мой взгляд, это уже очень хороший результат, который создал предпосылки для встречи сегодняшней в многостороннем плане здесь, где мы с вами находимся, в Берлине», ― заявил Путин.

Российский лидер добавил, что не теряет надежды на продолжение диалога по Ливии и на разрешение конфликта в этой стране, в том числе в рамках московских переговоров.

«Мы не теряем надежды на то, что диалог будет продолжен, и мы будем стремиться к тому, чтобы конфликт был разрешен», — отметил Путин.

Режим прекращения огня в Ливии был установлен по итогам встречи президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле 8 января.

Кроме того, 13 января в Москве прошли российско-турецкие переговоры, в которых также приняли участие представители конфликта в Ливии: глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. По итогам переговоров стороны конфликта договорились о бессрочном перемирии.

После московских переговоров Хафтар направил Путину письмо, в котором поблагодарил российского лидера за миротворческую деятельность. Он также предложил провести вторую межливийскую встречу в Москве.

Напомним, в воскресенье, 19 января, в Берлине проходит конференция по Ливии. На встречу приглашены представители России, США, Турции, Египта, Евросоюза, ООН, а также Саррадж и Хафтар. Переговоры Путина и Эрдогана являются ключевым событием международного мероприятия в Берлине и имеют важное значение для ливийского урегулирования.