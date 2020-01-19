Макрон прибыл на конференцию по урегулированию кризиса в Ливии

Берлин, 19 января. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в ведомство федерального канцлера Германии, где состоится конференция по урегулированию кризиса в Ливии﻿.

Международная конференция по Ливии начнет свою работу в Берлине после полудня​​​. В мероприятии примут участие президент России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, канцлер Германии Ангела Меркель, а также лидеры других европейских стран. США представит глава американского Госдепартамента Майк Помпео.

В настоящее время на полях форума проходит встреча Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Переговоры лидеров России и Турции имеют важное значение для мирного урегулирования кризиса в Ливии, а также являются одним из ключевых событий международного форума в Берлине.

Стоит отметить, что 13 января в Москве состоялся первый тур российско-турецких переговоров по Ливии, в которых также принимали участие представители Ливийской национальной армии (ЛНА) и так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. При этом 12 января благодаря усилиям России в Ливии вступил в силу режим прекращения огня, который в настоящее время выполняется сторонами конфликта.

После московских переговоров Хафтар направил Путину письмо, в котором поблагодарил российского лидера за миротворческую деятельность. Он также предложил провести вторую межливийскую встречу в Москве.