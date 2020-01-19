Путин и Эрдоган «сверяют часы» перед конференцией по Ливии

Берлин, 19 января. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана началась в Берлине.

Лидеры «сверяют часы» перед международной конференцией по урегулированию ситуации в Ливии. На переговорах присутствуют делегации обеих стран.

Путина сопровождают исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин.

На беседу лидеров двух стран организаторы отвели около сорока минут.

Эта встреча вторая для Путина и Эрдогана в этом году. 8 января российский лидер посетил Стамбул, где запустил газопровод «Турецкий поток». Ливия стала одной из основных тем переговоров президентов, которые предложили ввести в африканской стране режим прекращения огня. Он вступил в силу 12 января.

13 января в Москве состоялась встреча по Ливии, на которой присутствовали представители Турции. В российскую столицу прибыли командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж. Многие эксперты отметили усилия России, которую назвали миротворцем, способным усадить за стол переговоров непримиримых противников.

В воскресенье в столице Германии состоится международная встреча по Ливии. На конференцию приглашены, помимо Хафтара и Сарраджа, представители США, Великобритании, Египта, Китая, Франции, ЕС и Африканского союза.