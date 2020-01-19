Канделаки объяснила, почему вышла замуж за 23-летнего мужчину

Москва, 19 января. Телеведущая Тина Канделаки объяснила, почему вышла замуж за возлюбленного, старше которого на 11 лет, и в чем видит причину крепких отношений с разницей в возрасте.

С 2010 года Канделаки находится в браке с Василием Боровко, директором по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации Ростех. Он является вторым супругом телеведущей и значительно ее моложе.

Звезда телеэкрана рассказала, что с Боровко они встретились 10 лет назад, их отношения начались с общего проекта — программы «Нереальная политика», которую они вместе вели с журналистом Андреем Колесниковым. Тогда Боровко было 23 года.

«Меня увлекло в Василии то, что мне интересно было с ним что-то делать. Он откликался на все мои безумные идеи. Это качество Василия — постоянно двигаться вперед, придумывать что-то новое, не останавливаться – связано в том числе и с его возрастом, он очень молодой», — цитирует 44-летнюю ведущую Teleprogramma.pro.

По словам Канделаки, разница в возрасте компенсируется ее «невероятной энергией и его невероятной отзывчивостью на эту энергию».

Ведущая считает, что они с супругом равноправные партнеры, в их семье каждый имеет свои определенные преимущества, которые позволяют гармонично жить вместе.

Период длиной 10 лет совместной жизни Канделаки назвала приличной для современного мира цифрой. Ведущая уверена, что их с Боровко отношения прочны в силу того, что они регулярно получают друг от друга что-то новое.