За минувший год в Донбассе погибло более 130 солдат ВСУ

Киев, 19 января. Украина потеряла более 130 своих солдат в Донбассе с начала 2019 года. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины на своем официальном сайте.

Отмечается, что в результате конфликта 101 солдат украинской армии погиб «на территории Донецкой области», а 31 военнослужащий «в Луганской области». Общее число раненых в обеих областях достигло 716 человек. Указанные данные приводятся за период с 2019-2020 год.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос отметил, что почти за шесть лет войны на юго-востоке страны, боевые потери украинских вооруженных формирований составили 3031 убитыми, а по небоевым причинам погибли 3379 бойцов.

Ранее ФАН сообщал, что трое военнослужащих ВСУ взяли автоматы и самовольно покинули расположение части в Донбассе из-за неуставных взаимоотношений между солдатами. Отмечается, что что за 2019 год из зоны конфликта дезертировали более 800 украинских военнослужащих.