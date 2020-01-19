Итальянское агентство AGI назвало США «государством-изгоем» из-за убийства Сулеймани

Рим, 19 января. Убийство командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани по приказу президента США Дональда Трампа превращает Штаты в «государство-изгоя», пишет итальянское агентство AGI.

Авторы статьи отмечают, что Сулеймани считают героем во многих частях Ближнего Востока. Иранский генерал вызывал уважение даже у своих врагов, его авторитет непоколебим. Приказ Трампа убить Сулеймани показал, что Вашингтону нет никакого дела до норм международного права.

«Америка предпочитает свои интересы международному праву. Экономическая и военная мощь США стала инструментом запугивания», ― отмечает AGI.

В ситуации вседозволенности США все, что может сделать Италия и Европа ― это протестовать против угроз со стороны Вашингтона, отмечают авторы статьи.

«Мы должны укреплять европейский проект не только для защиты наших общих интересов, но и во имя нашей культуры и цивилизации», ― заключил автор.

Напомним, командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада. Авиаудар по автоколонне, в которой двигалась машина высокопоставленного военного, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.

Гибель генерала не могла не вызвать реакцию Ирана, который в ответ нанес удар по американским военным базам в Ираке в рамках операции под названием «Мученик Сулеймани».

После убийства Сулеймани по приказу Трампа власти Ирака потребовали вывода американских войск. Вашингтон уже отказался уходить с чужой земли и пригрозил Ираку санкциями, однако переломный момент уже наступил.

Присутствие США на Ближнем Востоке давно вызывало негативную реакцию во многих странах региона: США намеренно дестабилизируют ситуацию ради кражи ресурсов. Однако последние события вызвали новую волну недовольства политикой США в регионе, теперь сценарий «Янки, гоу хоум» неизбежен.