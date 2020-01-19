Снимок с «отдыха» Заворотнюк и Чернышева в Таиланде оказался фейком

Москва, 19 января. СМИ со ссылкой на очевидцев объявили, что на пляже в Таиланде якобы «отдыхают» знаменитая актриса Анастасия Заворотнюк и ее супруг Петр Чернышев. Однако снимок, который «доказывает» это, как оказалось, появился в Сети еще два года назад.

Сайт «Версия Инфо» заявил, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» якобы всячески скрывалась от камер и старалась затеряться среди толпы туристов, но ее все равно заметили. На снимке журналисты каким-то образом «разглядели» среди толпы отдыхающих известную пару.

При этом качество фотографии и дальний план совершенно не позволяют понять, точно ли это Заворотнюк и Чернышев. Женщина напоминает артистку лишь цветом волос.

Концертный директор артистки Стас Христов на просьбу подтвердить или опровергнуть слухи об отдыхе пары в Таиланде ответил кратко.

«У меня такой информации нет», — сказал он в разговоре с Nation News.

Поиск в Сети дает понять, что снимок — не более чем фейк. Фотографию прикрепляли к одной из статей еще в 2018 году.

В начале осени в прессе появились сообщения о тяжелом заболевании Заворотнюк. Фанаты заметили, что звезда долгое время не появлялась на публике. Ходили слухи, что медики диагностировали у артистки четвертую стадию рака головного мозга.

Официально родные Заворотнюк не комментируют ее состояние. PR-директор звезды сериала «Моя прекрасная няня» Марина Потапова попросту положила трубку, когда ее в очередной раз попросили прояснить ситуацию.