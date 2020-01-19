Гаспарян считает, что ужесточение закона о митингах защитит Россию от «цветной революции»

Москва, 19 января. Ситуация в Ливане свидетельствует о необходимости укрепления законодательства о митингах в России, так как подобные процессы оказывают разрушающее воздействие на экономику государства. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

18 января, в центре столицы Ливана вспыхнули столкновения между протестующими и полицией, в результате которых пострадали 160 человек. Демонстранты забросали сотрудников полиции камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью.



Причиной столкновений в Бейруте послужил новый виток «цветной революции» в Ливане, который был спровоцирован внешними силами. Организаторы уличных беспорядков свозят манифестантов в столицу из разных провинций Ливана, чтобы оказывать давление на власти страны.

При этом отставка правительства Саада Харири, которая произошла в октябре 2019 года, не оказала положительного влияния на ситуацию в Ливане. Новый премьер-министр Ливана Хассан Дияб, которого поддержали все политические силы страны, не смог сформировать правительство.

Продолжающийся политический кризис обрушил курс национальной валюты в Ливане, что нанесло очередной удар по экономике страны, которая давно находилась в тяжелом состоянии из-за санкций и экономической блокады.

По мнению Армена Гаспаряна, ситуация в Ливане подтверждает необходимость усиления российского законодательства о митингах, так как в России есть большое количество сил, которые получают поддержку западных спонсоров для организации массовых беспорядков с целью провоцирования кризисных явлений в стране. Эксперт уверен, что ужесточение закона о митингах защитит Россию от «цветной революции».

«Как показывает мировая практика последних лет десяти, все эти митинги протеста не просто останавливают развитие национальных экономик, но и во многих случаях ее парализуют. Достаточно вспомнить характерный пример Гонконга», — отмечает эксперт.

Необходимость данных мер подтверждают летние беспорядки в Москве, на которые свозили людей со всей России. Столичные предприятия понесли многомиллионные убытки, которые им никто не возместил, передает «Экономика сегодня».

«Можно вспомнить и приснопамятную историю Украины, где с Майдана начался экономический крах данной страны. Нельзя забывать и про серьезные проблемы французов после годовой дискотеки «желтых жилетов», — добавил Гаспарян.

По его словам, российское законодательство о митингах более либеральное в сравнении со странами Европейского союза и США. Власти отдельных американских штатов не боятся бросать против своих граждан части Национальной гвардии, которые в их реалиях являются резервом вооруженных сил.

В России оппозиционные силы используют для провокаций любые абсурдные поводы, которые зачастую противоречат здравому смыслу. Так, ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Москве пытались инициировать проведение незаконного митинга против «репрессий и поправок в Конституцию».

Либеральные силы пытаются устроить провокации, выступая против поправок в Конституцию РФ, которые усилят полномочия Госдумы и расширят круг политических сил, а также повысят роль гражданского общества в России.

«Я не понимаю, против каких репрессий хотят митинговать эти люди, ведь в стране, где действительно происходят репрессии, оппозиция не на свободе, а давным-давно располагается в тюрьмах и лагерях», — отмечает Гаспарян.

Он также напомнил, что ранее эта публика требовала внести изменения в Конституцию, однако, когда этот процесс был запущен они вновь начали выражать недовольство. Гаспарян уверен, что подобные действия либеральных сил подтверждают необходимость укрепления законодательства о митингах.