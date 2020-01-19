Иран заявил, что пока не отправлял черные ящики сбитого «Боинга» за границу

Тегеран, 19 января. Иран своими силами расшифровывает бортовые самописцы со сбитого украинского самолета «Боинг-737» и еще не принял решения об их отправке за границу. Об этом заявил руководитель отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.

«Мы пытаемся расшифровать данные черных ящиков здесь в Иране. Если нам это не удастся, есть вариант отправки ящиков для расшифровки на Украину и во Францию, но на данном этапе еще не было принято никакого решения об их отправке за границу», — передает его слова иранское информационное агентство IRNA.

Напомним, следовавший рейсом Тегеран — Киев «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» (МАУ) разбился практически сразу после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. На борту воздушного судна находилось 176 человек — все погибли.

11 января иранские военные заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке, виной стал человеческий фактор. Пассажирский самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «вражескую цель». В Тегеране объяснили, что из-за провокаций Вашингтона и его «авантюризма» войска страны были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Многие политологи и эксперты пришли к единому мнению, что за гибель людей ответственны США, которые спровоцировали Иран на удар. В частности, об этом заявили политолог Юрий Самонкин и военный эксперт Сергей Хатылев и глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Востоковед Маис Курбанов и вовсе указал на то, что США несут разруху и смерть на Ближнем Востоке.