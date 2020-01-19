Граждане России стали третьими в рейтинге покупателей жилья в Турции

Москва, 19 января. Граждане России активно приобретали жилье в Турции и заняли третье место в рейтинге активных покупателей за 2019 год. Об этом говорят исследования Турецкого статистического института.

По имеющимся данным, российские граждане заключили 2893 сделки и опередили представителей Саудовской Аравии.

Лидерами рейтинга по традиции стали граждане Ирака — 7596 и Ирана — 5423, передает РИА Новости.

Львиная доля недвижимости была куплена в Стамбуле — 20 тысяч договоров. На втором месте по популярности была Анталья — 9 тысяч сделок.

Ранее ФАН сообщал, что покупка жилья в новостройках российских мегаполисов станет на 10% дороже, а вторичное жилье подорожает на 6%. Основными причинами роста цен являются переход отрасли на проектное финансирование, рост инфляции и рост НДС до 20% в прошлом году.