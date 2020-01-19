Порошенко предложил Украине выгонять врагов святой водой

Киев, 19 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил стране бороться с врагами при помощи святой воды. Такое заявление он сделал в социальной сети Facebook.

Пятый глава государства, предшественник Владимира Зеленского поздравил украинцев с Крещением. Даже в обращении к гражданам страны, посвященном христианскому празднику, он не упустил возможности затронуть тему политики.

«Пусть иорданская вода выгонит из Украины врага и принесет нам долгожданный справедливый мир», — написал Порошенко.

Как отмечает радио Sputnik, 19 января православные христиане отмечают День Крещения Господня, который наравне с Пасхой является одним из самых древних праздников. В этот день по традиции принято окунаться в крещенские купели — иордани. Согласно представлениям верующих, на Крещение все земные воды становятся святыми и даже целебными.

Святую воду берут в храмах с 18 по 27 января, считается, что она сохраняет свои свойства в течение года. Набирать воду в открытых водоемах не рекомендуется.

Как рассказала ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в этом году в ходе празднования Крещения Господня в купелях побывали более двух миллионов россиян. В ночь на 19 января в стране прошло более восьми тысяч религиозных мероприятий, посвященных христианскому празднику.