Путин прилетел в Берлин на конференцию по урегулированию в Ливии

Берлин, 19 января. Президент РФ Владимир Путин прилетел в Берлин, где пройдет Международная конференция по мирному урегулированию в Ливии.

Перед началом конференции по Ливии российский лидер проведет встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В состав российской делегации вошли исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, а также замминистра обороны Александр Фомин.

После встречи с Эрдоганом Путин присоединится к главам делегаций, которые представлены на конференции. После церемонии фотографирования состоится главная часть конференции, где планируется выступление российского президента. Договоренности, принятые в рамках мероприятия, будут зафиксированы в итоговом документе конференции.

Переговоры Путина и Эрдогана являются ключевым событием международного мероприятия в Берлине и имеют важное значение для ливийского урегулирования. Встреча лидеров РФ и Турции проходит в преддверии второго тура московской встречи по Ливии.

Первый раунд российско-турецких переговоров по Ливии состоялся в Москве 13 января. В них также приняли участие представители конфликта в Ливии: глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. По итогам встречи стороны конфликта договорились о бессрочном перемирии.

После московских переговоров Хафтар направил Путину письмо, в котором поблагодарил российского лидера за миротворческую деятельность. Он также предложил провести вторую межливийскую встречу в Москве.