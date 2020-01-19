Путин заявил, что Россия никому не позволит забыть правду в Второй мировой

Москва, 19 января. Россия не должна никому ничего доказывать для того, чтобы за рубежом приняли правду о Второй мировой войне, она должна противопоставить попыткам Запада переписать историю объективную информацию, чтобы правда не забывалась. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы никому ничего не должны доказывать и должны сделать другое. Мы должны сделать все, чтобы эта правда не забывалась. Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил о создании центра архивных фото- и видеоматериалов, которые не позволят «извращать историю» в целях достижения «конъюнктурных политических сиюминутных целей», а также наносить ущерб памяти предков, которые отдали свои жизни в борьбе с фашизмом.

По его словам, самое важное, что может сделать Россия для защиты памяти — это обеспечить историческую правду с помощью вещественных подтверждений.

«Вот это самое главное, мы обязаны это делать. Потому что, как показывает жизнь: все забывается, все стирается, а это мы не можем позволить никому стереть и не позволим», — резюмировал президент.

18 января, находясь в Петербурге, Путин анонсировал открытие центра архивных документов, посвященных Второй мировой войне, и отметил, что это позволит «заткнуть рот» тем, кто пытается принизить роль отечественных героев, защищавших Родину и весь мир.

Напомним, что ранее Министерство обороны России рассекретило архивные документы времен Второй мировой войны, свидетельствующие о Висло-Одерской стратегической наступательной операции, в ходе которой силы немецко-фашистских оккупантов были выбиты из Варшавы бойцами Красной армии. На следующий день замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский обвинил РФ в «перевирании истории», назвав освобождение столицы «принесением коммунистического плена».

Посол РФ в Польше Сергей Андреев в ответ на это заявил, что Варшава пытается политизировать историю, подгоняя исторические факты под политическую конъюнктуру. Дипломат также обратил внимание на то, что реакция польской стороны на документы оказалась мгновенной, хотя обнародованные данные были очень объемными и требовали времени на изучение.