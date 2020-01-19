Матвиенко заявила о необходимости обеспечить суверенитет РФ

Москва, 19 января. Изменения в конституции нужны, потому что в установившееся тревожное время важно создать дополнительные условия для обеспечения суверенитета Российской Федерации. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 1» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы живем в такое неспокойное время, что нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета нашей страны», — объяснила председатель СФ.

Она также обратила внимание на то, что в России не может исполняться ни одно положение никаких международных документов, которые противоречат основному закону страны.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с членами рабочей группы по подготовке инициатив и предложений по внесению поправок в Конституцию России. Как считает российский лидер, с внедрением этих поправок РФ станет более открытой.

Напомним, 15 января в послании Федеральному Собранию глава российского государства предложил внести в Конституцию России ряд изменений. Поправки будут способствовать будущему развитию страны. Среди предложений, озвученных лидером страны, — главенство конституции над международными законами: вердикты международных судов могут действовать на территории страны лишь в том случае, если они не противоречат основному закону РФ.