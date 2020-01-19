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Медведев назвал рост реальных доходов населения нерешенной задачей ушедшего кабмина

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Медведев назвал рост реальных доходов населения нерешенной задачей ушедшего кабмина

Москва, 19 января. Бывший председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что рост реальных доходов населения стал одной из нерешенных задач ушедшего кабмина.

«Были и нерешенные задачи. И, естественно, сейчас ими нужно будет заниматься. Я имею в виду то, что у нас почти не росли реальные располагаемые доходы», ― заявил Медведев в интервью Первому каналу.

По словам экс-главы правительства РФ, решение проблемы роста реальных доходов населения является ключевой задачей нового правительства. Медведев отметил, что в ходе работы прошлого правительства были приняты сложные, болезненные решения, в том числе о пенсионной реформе.

Медведев добавил, что доволен работой правительства, особенно учитывая условия кризиса и санкции.

«Ну я прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти», — отметил Медведев.

Он напомнил, что работа первого правительства под его руководством началась тогда, когда Россию, как и весь остальной мир, накрыла вторая волна кризиса и резко упали цены на энергоносители. Вторым ударом для страны стали санкции, последовавшие после воссоединения Крыма с Россией. В этой ситуации была проделана очень серьезная работа по импортозамещению.

Медведев подчеркнул, что правительству РФ удалось снизить инфляцию с 13% до 3%, кроме того, были приняты программы реализации национальных проектов.

«Это важнейшие государственные цели, которыми занималась команда первого правительства под моим руководством и второго правительства под моим руководством. Поэтому в целом я этой работой доволен», ― подытожил Медведев.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин подписал документ об отставке правительства РФ в полном составе и назначил Дмитрия Медведева исполняющим обязанности главы кабмина.

В четверг новым главой российского правительства был выбран Михаил Мишустин. Его кандидатуру поддержали 85,1% депутатов Госдумы. Глава государства подписал указ о назначении Мишустина на пост председателя правительства РФ. Медведев занял должность замглавы Совбеза РФ.

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