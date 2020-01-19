Совещание в Москве имеет больше шансов для разрешения кризиса в Ливии

Москва, 19 января. Берлинская конференция по Ливии едва ли завершится какими-нибудь конкретными решениями, поскольку все важные пункты по разрешению конфликта будут предприняты в ходе возможной встречи в РФ. Таким мнением поделился с журналистами в воскресенье политолог Владимир Джаралла.

Эксперт назвал президента РФ Владимира Путина, его турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара «людьми конкретных решений».

«Саррадж, конечно, в меньшей степени, потому что за него, скорее всего, будет вести переговоры Эрдоган», — выразил уверенность политолог.

Кроме того, Джаралла отметил, что берлинская конференция по Ливии отличается большим количеством участников, приглашенных для «протокола».

«Это скорее комплимент в сторону Запада и США: они участвуют в этом, Германия и Франция могут поднять свой дипломатический вес, к США прислушиваются и относятся к ним с большим вниманием», — указал эксперт.

По его мнению, совещание в российской столице имеет больше шансов выхода на конкретные решения, которые позволят найти путь для разрешения ливийского кризиса, сообщает «Слово и Дело».

Напомним, кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера государства Муаммара Каддафи. Бандитские формирования ПНС захватили Триполи и присвоили доходы от продажи ливийской нефти. Антитеррористическую операцию по освобождению столицы страны от террористов ведет Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара.

8 января президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Стамбуле со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава РФ выступил с инициативой прекратить огонь в Ливии. Благодаря предложению российского президента впервые за долгий период в Триполи установилось перемирие.

13 января в российской столице прошли межливийские переговоры, ставшие, как отметили эксперты, важным шагом на пути установления мира в Ливии. Следующий этап — берлинская конференция, которая пройдет 19 января.