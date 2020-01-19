Луганский режиссер заявил, что театр помогает жителям республики забыть ужасы войны

Главный режиссер Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной Анатолий Яворский рассказал, почему спектакли ставятся и на русском, и на украинском языках, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Луганской Народной Республики.

Большая премьера, прошедшая в конце ноября, детская новогодняя музыкальная сказка, новогоднее шоу для взрослых — таким празднично-новогодним марафоном Луганский академический музыкально-драматический театр на Оборонной завершил 2019-й и вошел в 2020 год. Съемочная группа ФАН встретилась с главным режиссером, чтобы узнать о том, чем живет луганский зритель и какие сюрпризы приготовлены для него в наступившем году.

«Могу точно сказать, что залы были переполнены, и детей было очень много, — рассказал Яворский. — На самом деле, как я отмечаю для себя, у нас идет тенденция — каждый год люди все больше и больше хотят обращаться к культуре, общаться с актерами. В зрительном зале мы намного чаще видим людей, которых не видели раньше. <…> Контингент увеличивается — возрастной контингент. Уже появляется молодых ребят очень много. Ну и взрослое поколение нас продолжает радовать. Поэтому посещаемость театра и потребность луганчан в культуре, в искусстве, и в театральном тоже, — очень большая».

И, действительно, постановки театра на Оборонной пользуются большой популярностью у жителей республики. Несмотря на то, что большинство спектаклей идет на украинском языке, — это никогда не являлось яблоком раздора для зрителей.

«Мы даем спектакли на двух языках — и на русском, и на украинском. Единственное, мы в новогоднюю кампанию работаем на русском языке. К нам приезжает много гостей, [в частности] гостей из Российской Федерации. И нам бы хотелось, чтобы они чувствовали себя комфортно. Потому что театр — это территория комфорта. Здесь должно быть комфортно всем: луганчанам понятен русский язык, как и украинский язык, собственно говоря. Я думаю, что и гостям из Российской Федерации понятен украинский язык, но комфортнее все-таки смотреть материал на русском. Не было никогда никакого давления. Наоборот даже — есть, вот, я слышал из министерства некоторые такие мысли — маловато мы даем на украинском языке. Что касается зрителей: у нас предпоследняя премьера большая — это «Веселая ярмарка» — она идет на украинском языке. Залы были переполнены. При всем том, что сейчас происходит на политической арене между нами, люди остаются мудрее, разумнее. Я еще ни разу не встречал, чтобы у нас пришли в театр зрители и вставали, кричали или высказывали свое недовольство, потому что мы даем спектакли на украинском, либо ходим в вышиванках. И у нас как раз к украинскому языку нет никакого отторжения», — объяснил собеседник ФАН.

45 актеров, около 20 музыкантов оркестра, режиссеры, декораторы, костюмеры и еще большое количество людей, работающих в этом театре, делают все для того, чтобы луганский зритель забыл о войне и погрузился в волшебный мир искусства.

«Люди должны перестать все время думать о войне. Тем более они и не думают — они хотят жить. Это самое важное. Думаю, что стремление жить и ощущать жизнь в полной мере, со всей палитрой красок, как раз в основном отражается на нашем регионе. Потому что мы пережили какой-то определенный период активных боевых действий. Сейчас очень хочется забыть об этом, поэтому и идут сюда, поэтому очень много каких-то коллективов появляется», — убежден главный режиссер театра.

Яворский признал, что сравнивать со столичными постановками выступления местных артистов было бы нечестно. Однако и у луганских актеров есть свои преимущества.

«Наши театры, допустим, в Луганске — и театр, и филармония — создают потрясающие работы на сцене. Это произведения искусства! Пусть, возможно, они не такого огромного масштаба и значения, как в столицах или больших городах, но у нас и возможностей очень мало. Но то, что мы умудряемся делать буквально с гвоздем и скотчем, думаю, никто из столичных театров не может такое себе позволить. А мы можем. У нас все получается!» — похвастался собеседник агентства.

На 2020-й у коллектива театра большие и амбициозные планы.

«Во Владимире будет проходить фестиваль, и мы там будем принимать участие со спектаклем «Тарас Бульба». Уже запланировано. Последняя встреча у нас была в позапрошлом году на «Золотом витязе» с директором владимирского театра, и там нам было сделано приглашение», — рассказал режиссер.

Впереди у театра на Оборонной насыщенный год, а значит, луганский зритель увидит еще не одну захватывающую игрой актеров премьеру.