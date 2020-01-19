Медведев заявил, что приступит к работе в ближайшее время

Москва, 19 января. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что приступит к своим рабочим обязанностям в ближайшее время, а также объяснил, что во ведении должности заместителя председателя Совета Безопасности РФ нет ничего неожиданного.

Экс-глава правительства РФ рассказал, что, пользуясь выходными, на несколько дней уехал покататься на лыжах, и по окончании отдыха вернется к работе.

«Я просто приехал пару дней покататься на лыжах, пользуясь выходными днями. Значит, вот сейчас покатаюсь пару дней, вернусь и буду работать», — сообщил он в интервью Первому каналу.

Говоря о новом назначении, Медведев отметил, что введение должности зампреда Совбеза РФ не стало неожиданным, поскольку такие идеи были и раньше.

«Такие идеи на самом деле существовали. И когда президент предложил стать заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации — а председателем по Конституции является президент — я, естественно, согласился, потому что это важная такая, нужная, как мне представляется, работа», — сказал он.

Экс-глава Кабмина РФ выразил надежду, что его опыт в качестве руководителя правительства и в роли президента, возглавлявшего Совбез, пригодится ему в работе на новом месте.

Напомним, кадровые перестановки, в результате которых Дмитрий Медведев покинул должность премьер-министра России и стал заместителем главы Совета Безопасности, произошли после выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию 15 января. По его итогам Медведев сообщил главе государства, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку​​​.

На следующий день Путин распорядился назначить бывшего главу Кабмина на должность замглавы Совета Безопасности, а позицию премьера официально занял Михаил Мишустин, прежде возглавлявший ФНС