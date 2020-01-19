Рогов назвал критикующего Конституцию Навального слабым «политиком»

Москва, 19 января. Заявление одиозного блогера Алексея Навального о том, насколько «омерзительна» Конституция РФ 1993 года, выдает в нем слабого политика. Такое мнение выразил политолог Кирилл Рогов.

Грядущие поправки в основной закон страны разделили «оппозицию» на два лагеря. Часть выступила против изменений, призывая защищать существующие нормы, другая же считает иначе.

В число последних попал основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом). В Twitter Навальный объявил, что Конституция России, принятая в 1993 году, якобы «заложила и легализовала основы авторитаризма в стране». Защиту документа в нынешней версии он назвал бессмысленным делом.

Заявление Навального возмутило многих сторонников «оппозиции». К примеру политолог ВШЭ Кирилл Мартынов подчеркнул, что Конституция образца 1993 года при всех своих недочетах дает платформу для защит прав и свобод человека. По его словам, даже те, кому не по нраву были предлагаемые формы изменения документа, изменили свое мнение после твита Навального.

«Вместо консолидированной позиции по вопросу изменения Конституции и собственной контригры нас ждет раскол», — цитирует его «Политика Сегодня».

Рогов и вовсе назвал публикацию Навального об «омерзительной Конституции» худшим постом блогера за последние годы. Он подчеркнул, что сам по себе текст закона не может быть плохим, поскольку он лишь содержит в себе то, что нужно защищать.

Поступок Навального, по мнению политолога, выдает в нем очень слабого «политика». Рогов напомнил, что политиком может называться тот, кто имеет сильный голос, дающий окружающим чувство поддержки.

Солидарен с высказанными позициями политолог Александр Морозов. Он назвал заявление Навального «проколом», который «накидывает шайбу на клюшку Кремля».

«Политик не может высказываться негативно о Конституции, если он не находится в процессе ее замены, имея на это полномочия. В противном случае такие заявления – опасный булшит», — заключил он.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей писатель и публицист Армен Гаспарян подчеркнул, что общество и вовсе не должно реагировать на заявления таких личностей, как Навальный, который выпрашивает донаты на какую-то «борьбу». Он обратил внимание, насколько непоследователен в своих высказываниях и поступках как сам блогер, так и его сторонники — сначала они выступали за поправки в Конституцию России, а когда о них было объявлено, резко изменили свою позицию.