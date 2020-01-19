Сооснователь группы «Ляпис Трубецкой» Владыко скончался в Минске

Минск, 19 января. Экс-гитарист и один из основателей белорусского рок-коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался в возрасте 47 лет. Об этом в социальной сети Facebook сообщил продюсер группы Евгений Колмыков.

Минувшим летом гитариста избили в белорусской столице, после чего он находился в коме.

Колмыков завил в эфире «Еврорадио», что Владыко скончался, не приходя в сознание.

Руслан Владыко играл в «Ляписе Трубецком» со дня создания коллектива и до его распада более пяти лет назад. После этого он занимался своими музыкальными проектами.

Напомним, белорусская панк-рок-группа «Ляпис Трубецкой», названная в честь комического героя художественного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев», так называемого «поэта» Никифора Ляписа, который печатался в изданиях под псевдонимом Трубецкой, была создана в 1989 году. Лидером коллектива с первых дней был музыкант Сергей Михалок.

Группа является лауреатом таких премий, как RAMP, «Рок-коронация», «Чартова дюжина» и многих других.

В середине марта 2014 года фронтмен коллектива Сергей Михалок объявил о распаде группы, а уже 31 августа группа официально прекратила свою деятельность.