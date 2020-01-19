Крещение в России — история и смысл праздника, правила погружения в иордань

Один из важнейших православных праздников Крещение Господне (Богоявление) отмечается в России 19 января. В этот день по традиции принято окунаться в крещенские купели — иордани.

Смысл праздника Крещение (Богоявление)

Богоявление — это один из древнейших христианских праздников, символизирующий божественное явление в полноте Троицы (отца, сына и святого духа). В более поздние времена праздник объединился с Крещением. Событие праздника — крещение Иисуса Христа в водах ближневосточной реки Иордан. Совершить этот обряд Иисусу помог пророк Иоанн (Креститель).

Зачем окунаются в прорубь

Крещение как ритуальное напоминание об обряде, в котором участвовал Иисус, и о его мученической смерти на кресте — это первое и важнейшее из христианских таинств, символизирующее связь человека с церковью.

В канун праздника — Крещенский сочельник вечером 18 января — проводится освящение воды в храмах (водосвятие). На Крещение 19 января водосвятие проводится на открытых водоемах.

Согласно представлениям верующих, на Крещение все земные воды становятся святыми и даже целебными. Святую воду берут в храмах с 18 по 27 января, считается, что она сохраняет свои свойства в течение года. Набирать воду в открытых водоемах не рекомендуется.

Окунание в крещенскую прорубь и другие обряды, связанные с погружением в воду (в Греции, например, верующие ныряют за брошенным священником крестом), — традиция относительно молодая. Это не таинство, а просто христианский обычай, символизирующий верность человека церкви. Это также символическое «смывание» грехов. В России обычай погружаться на Крещение в прорубь был распространен в конце XIX — начале XX века и возродился в последние десятилетия.

Церковь относится к этой традиции сдержанно, но с уважением. Освящение воды происходит там, где организованы места массовых погружений. Власти обеспечивают безопасность мест крещенских купаний. Так, в Петербурге в 2020 году оборудованы 22 иордани, список и время работы которых представлены на официальном портале правительства города. Из-за теплой погоды в этом году это, естественно, не проруби, а оборудованные места у берега. Погружение традиционно проводится с вечера 18 января и в течение всего 19 января. В одну из петербургских купелей ночью окунулся губернатор Петербурга Александр Беглов.

Десятки иорданей оборудованы в Москве, как на естественных водоемах, так и рукотворные — на площадях. Так же и во всех российских городах.

Правила погружения

МЧС и медики не устают напоминать о правилах крещенских купаний. Основное — строгое соблюдение правил безопасности, не использование неприспособленных мест, а также забота о своем здоровье. Категорически не рекомендуется погружаться в воду после употребления алкоголя, это не только опасно, но и противоречит самому смыслу праздника.

А вот для окунания детей (естественно, при их желании) особых ограничений нет — если ребенок здоров, то в присутствии родителей или законных представителей такой обряд совершить можно.